Санитайзеры для школ и больниц Алтайского края оказались некачественными

Директор департамента экономического развития ТТП Алтайского края Юлия Пономарева рассказала в эфире "Вести-Алтай" о поступивших в регион некачественных партий санитайзеров.

"По санитайзерам было несколько обращений. Проверяли. В основном, это были обращения каких-то государственных органов, которые закупают в большом количестве для того, чтобы передавать потом, в основном, школам либо больницам, — рассказала Пономарева. — Сами на собственном уровне выявили, что что-то не то и сдали нам на проверку на соответствие наличия основного действующего вещества, но там либо его нет либо серьезное несоответствие: например, вместо 80% — 8%, а из 15-20 флаконов, якобы одной партии, содержание может колебаться от 8% до 45%".

По ее словам, все три партии, которые прошли проверку, были признаны некачественными.

Как ранее писал amic.ru, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов заявил, что пандемия COVID-19 внезапно оказала положительное влияние на поведение россиян в плане экологии.

По его словам, из-за коронавируса многие люди стремятся уехать за город и работать на удаленке. Кроме того, многие теперь реже пользуются автомобилями.