Эксперт раскрыл неожиданную пользу пандемии

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов заявил, что пандемия COVID-19 внезапно оказала положительное влияние на поведение россиян в плане экологии.
По его словам, из-за коронавируса многие люди стремятся уехать за город и работать на удаленке. Кроме того, многие теперь реже пользуются автомобилями.
"Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе", – отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.
При этом и негативный эффект от пандемии тоже есть. В частности, появилось много мусора в виде одноразовых средств защиты, упаковок от санитайзеров и полиэтилена. Однако для экологии пандемия все равно принесла больше плюсов, замечает специалист.
По последним данным, в России выявили более 1,6 млн случаев коронавируса и 28 тысяч смертей. Выздоровели 1,2 млн человек.
Комментарии
Пандемия оказала бы позитивное влияние, если бы уничтожила хотя бы 90% населения планеты.
Положительная сторона "пандемии" в том, что она показала, кто есть кто, и кто чего стоит. Небольшой, но - шажок в сторону правды, для тех, разумеется, кто способен её воспринять.
2.11.2020 09:26
- гость -
Ну вот , знаешь ты правду и что?! Толку то от нее? Все, начал что то менять? Как сидел на печи так и дальше сиди, поумневший вы наш.
очередная глупость, из серии "санкции нам на пользу"
Vanadiy2014
Пандемия оказала бы позитивное влияние, если бы уничтожила хотя бы 90% населения планеты.
И какая от этого польза , ванядька?
2.11.2020 09:46
- гость -
Вот-вот. это-то в очередной раз проявила пандемия. Кто-то, в вашем понимании "лохи", "не знают правды" и идут волонтёрить, рискуют своей жизнью и здоровьем. А есть креативно-мыслящий класс, знающий правду, и посвятивший выливанию её , а точнее дерьма, в сеть.Пользы ноль, точнее один вред, за то самомнение и самолюбование зашкаливает.