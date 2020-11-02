Эксперт раскрыл неожиданную пользу пандемии

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов заявил, что пандемия COVID-19 внезапно оказала положительное влияние на поведение россиян в плане экологии.

По его словам, из-за коронавируса многие люди стремятся уехать за город и работать на удаленке. Кроме того, многие теперь реже пользуются автомобилями.

"Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе", – отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

При этом и негативный эффект от пандемии тоже есть. В частности, появилось много мусора в виде одноразовых средств защиты, упаковок от санитайзеров и полиэтилена. Однако для экологии пандемия все равно принесла больше плюсов, замечает специалист.

По последним данным, в России выявили более 1,6 млн случаев коронавируса и 28 тысяч смертей. Выздоровели 1,2 млн человек.