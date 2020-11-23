Минздрав подтвердил закрытие ковидного госпиталя в Барнауле из-за улучшения эпидобстановки

С 1 декабря в Барнауле перестанет работать ковидный госпиталь, размещенный на базе Алтайского центра охраны материнства и детства, рассказали amic.ru в краевом Минздраве и самом медучреждении.
Как отметили в госпитале, в настоящий момент там уже прекращают прием больных, несмотря на набранный штат и наличие всех условий для лечения пациентов.
В Минздраве, в свою очередь, сообщили, что задействованные в лечении ковидных пациентов госпитали будут постепенно возвращаться к обычной деятельности.
"В настоящий момент в столице края заполненность коек составляет около 73%, снизилось количество вызовов скорой помощи, все это говорит об улучшении эпидемической ситуации, поэтому появилась возможность постепенно возвращать больницы к их профильной деятельности", – сказано в сообщении.
В корпусе детского инфекционного отделения центра первоначально лечили детей с подтвержденным COVID-19, однако с конца октября, после ухудшения эпидемической обстановки, площадка начала принимать и взрослых с коронавирусом и пневмонией.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом.
Комментарии
Когда госпиталь для ветеранов снова откроют?
Интересно, а когда кардиоцентр вернётся? При полном развале кардиохирурги.
Когда Федеральный Центр вернется? Сколько можно операцию ждать?
И зачем тогда посуда центр трогать было?..
снизилось количество вызовов скорой помощи
Просто лечатся сейчас по принципу " Аналогии"
А бабосики в пасудацентр уже успели попилить?
Вот пусть Посуда-центр переделают и всех ковидных туда увозят, а остальные больницы в нормальный режим вернуть
"Улучшение эпидобстановки" - серьезно?
23.11.2020 12:51
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Серьезно! Основная масса населения уже переболела