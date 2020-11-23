Минздрав подтвердил закрытие ковидного госпиталя в Барнауле из-за улучшения эпидобстановки

С 1 декабря в Барнауле перестанет работать ковидный госпиталь, размещенный на базе Алтайского центра охраны материнства и детства, рассказали amic.ru в краевом Минздраве и самом медучреждении.

Как отметили в госпитале, в настоящий момент там уже прекращают прием больных, несмотря на набранный штат и наличие всех условий для лечения пациентов.

В Минздраве, в свою очередь, сообщили, что задействованные в лечении ковидных пациентов госпитали будут постепенно возвращаться к обычной деятельности.

"В настоящий момент в столице края заполненность коек составляет около 73%, снизилось количество вызовов скорой помощи, все это говорит об улучшении эпидемической ситуации, поэтому появилась возможность постепенно возвращать больницы к их профильной деятельности", – сказано в сообщении.

В корпусе детского инфекционного отделения центра первоначально лечили детей с подтвержденным COVID-19, однако с конца октября, после ухудшения эпидемической обстановки, площадка начала принимать и взрослых с коронавирусом и пневмонией.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом.