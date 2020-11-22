В Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю увеличилось с 1435 до 1629, сообщает региональный оперативный штаб.
При этом суммарно коечный фонд расширен до 5913 мест. Из этого следует, что он заполнен почти на 72,5%. Это меньше, чем в конце прошлой недели. Количество свободных мест растет уже третью неделю.
Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций.
Так, глава краевой столицы Вячеслав Франк призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть новый госпиталь в кратчайшие сроки. В результате приняли решение, что в него перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это даст еще около 600 мест. Мэр Барнаула проинспектировал строительство.
Комментарии
Померли, поэтому и койки освободились?
Нет не померли... Пересортировали наверно и выписали кто полегче... Тест после заболевания можно один делать наверно поэтому места освободились...
Это хорошо.
Новость не о чем, манипуляции. Минздрав, если все так красочно, почему в городе сложно найти технический кислород. Почему все мощности брошены на медицинский
Власти китайского города Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай), расположенном на границе с российским Забайкальским краем, из-за зафиксированных специалистами двух случаев пневмонии, вызванных коронавирусом, ввели карантин, сообщило Центральное телевидение Китая.
В городе закрыты все развлекательные заведения, школы и детские сады, а также введен запрет на массовые мероприятия.
Власти города собираются произвести массовое тестирование всех жителей (около 172 тыс. человек). За сутки во всем Китае 17 случаев выявлено. 2 случая и закрывают все, тестируют всех!! Правда, все как у нас и мы победим?
Но умирает уже по по 5-7 в сутки, а не по 15.
Робкая надежда что пик прошли.