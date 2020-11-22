В Алтайском крае растет число свободных коек для больных ковидом

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю увеличилось с 1435 до 1629, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом суммарно коечный фонд расширен до 5913 мест. Из этого следует, что он заполнен почти на 72,5%. Это меньше, чем в конце прошлой недели. Количество свободных мест растет уже третью неделю.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций.

Так, глава краевой столицы Вячеслав Франк призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть новый госпиталь в кратчайшие сроки. В результате приняли решение, что в него перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это даст еще около 600 мест. Мэр Барнаула проинспектировал строительство.