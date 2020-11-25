В Алтайском крае планируют ввести новые ковидные ограничения

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко представили общественникам доклад "О мобилизации системы здравоохранения края в период подъема COVID-19".
Барнаульский общественник Геннадий Шейда рассказал, что план предусматривает введение новых ограничительных мер для профилактики распространения ковида.
"Несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируются расширить с 15 декабря, но о локдауне и более жестких запретах речи пока не идет", – написал Шейда на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, ключевая задача властей – минимизация роста заболеваемости до появления эффективных лекарств и вакцины.
Ранее amic.ru писал, что оперативный штаб Алтайского края по профилактике распространения коронавируса готовит решение об ограничении проведения массовых новогодних мероприятий.
Предлагается запретить любые мероприятия развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.
В частности, под запрет могут попасть новогодние представления, дискотеки и другие подобные мероприятия на предприятиях общепита и в культурных учреждениях. Согласно опыту других регионов, запрет планируют ввести в период с 15 декабря по 15 января.
Комментарии
запретить любые мероприятия развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.
Совсем у них крыша съехала? Пусть зайдут в любой магазин или трамвай и посмотрят какая там социальная дистанция соблюдается. Что же не запрещают?
Читаем новость выше. Нагрузка на скорые вернулась к привычным 900.
Читаем эту новость. Заболеваемость сейчас на пике.
Господа пик был месяц назад. Теперь уже все кто заболел и смог выжить выжил. Те кто не смог - на вашей совести.
Все зависит от уровня сознания народа. А сознание на очень низком уровне. Все затмили деньги.
А почему тогда раньше при гриппе и орви не отменяли корпоративы и елки всякие. Маразм.
надеть маску и успокоиться - или хочется похайпить?
Поэтому и забронированы все места на турбазах в Новый год, а на Бирюзовой Катуни бал маскарад?!
ключевая задача властей – минимизация рост заболеваемости до появления эффективных лекарств и вакцины.
принимая во внимание что против вирусов лекарств нет, то эта боротьба будет вечной )))
нужен более жесткий контроль за масочным режимом. Если в трамваях более или менее кондукторы следят за ношением масок и то не все, то в маршрутках половина пассажиров без масок.
Теперь уже все кто заболел и смог выжить выжил. Те кто не смог - на вашей совести.
ну дык принцип сортировки из военной медицины, о чем и было доложено гаранту не так далече)))
Очередные подстраховки на тему "меры приняты, мы сделали все, что смогли ".
Полная профанация т. к. по прежнему работа медучреждений отвратительная - люди часами сидят в очередях на прием и получают безграмотные, выписанные второпях, назначения терапевтов.
Лекарств НЕТ.
Лечение в новооткрытых ковидных госпиталях безобразное, других слов просто нет.
Из-за нерасторопности властей люди не получают нормальной плановай медпомощи по другим заболеваниям (новые госпитали не на базе МЧС до сих пор не открыты).
И, как итог, смертность зашкаливает.
На этом фоне утверждения Томенко с Поповым, что "все под контролем" выглядит, как неприкрытое издевательство.
Из "положительного" увеличили количество патологоанатомов и моргов, хотя бы в новости не попадут горы трупов в коридорах.. А значит власти будут на хорошем счету в Москве. Это главное достижение края.
А то, что Роспотребнадзор постоянно "теряет" тесты и начинает выявлять контактных, через две недели после установления диагноза это нормально?
Вот Томенко в отставку, надо . Ведь ничего лучше не станет, пока плохой руководитель, плохой руководитель, плохой руководитель это 3 правила
25.11.2020 08:54
- гость -
нужен более жесткий контроль за масочным режимом. Если в трамваях более или менее кондукторы следят за ношением масок и то не все, то в маршрутках половина пассажиров без масок.
Какой толк от твоей маски если она не является СИЗ и не от чего , следовательно, не защищает, так для виду?
обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.
Дак она и так непреодолима : кто победнее в автобусе едет и в столовке обедает по праздникам, кто по богаче на машине, кто ещё побогаче на хорошей машине, у кого денег ваще вагон у того персональный водитель ваще есть и обедает он в ресторане,
08:19, в магазинах и трамваях люди находятся по необходимости, а на корпоративы и дискотеки, в такое трудное время идут одни тупые, вроде тебя.
Какой толк от твоей маски если она не является СИЗ и не от чего , следовательно, не защищает, так для виду?
Ну как не защищает? От нападок неадекватных масочников защищает, от губернаторских псов защищает.
25.11.2020 09:20
Гость
08:19, в магазинах и трамваях люди находятся по необходимости, а на корпоративы и дискотеки, в такое трудное время идут одни тупые, вроде тебя.
Ну почему-же, у них что выбора нет ехать в трамвае, пусть пешком идут, выбор он есть всегда тока вот не все варианты его могут нравиться.
А про тупых вы верно подметили, они верят в то чего нет, даже производитель класс защиты не указал изза его какого либо наличия и разумеется сертифицировать свои изделия - а они верят, что они их защитят - ну тупые (с) Задорнов.
Что то я думаб что эта тема тоже будет - АГОНЬ!
По две маски теперь носить?
25.11.2020 09:25
-меcный-
Где ваш коллега Калорий? Хотелось бы знать что не в черном мешке в подвале в стопке лежит, ждет когда родственники смогут забрать. Обнадёжьте нас.
25.11.2020 09:40
- гость -
Где ваш коллега Калорий? Хотелось бы знать что не в черном мешке в подвале в стопке лежит, ждет когда родственники смогут забрать. Обнадёжьте нас.
Чё ещё за Калорий, незнаю такого? Но не важно, а чё это он должен в мешке да ещё в подвале делать то?
Заблудились окончательно , а точнее заврались ,то идет снижение , возвращаем обратно детскую больничку , то достигли пика заболевания, а тут же штурмуют посуда центр , как надоело ложь , причем везде и всюду .