В Алтайском крае планируют ввести новые ковидные ограничения

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко представили общественникам доклад "О мобилизации системы здравоохранения края в период подъема COVID-19".

Барнаульский общественник Геннадий Шейда рассказал, что план предусматривает введение новых ограничительных мер для профилактики распространения ковида.

"Несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируются расширить с 15 декабря, но о локдауне и более жестких запретах речи пока не идет", – написал Шейда на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, ключевая задача властей – минимизация роста заболеваемости до появления эффективных лекарств и вакцины.

Ранее amic.ru писал, что оперативный штаб Алтайского края по профилактике распространения коронавируса готовит решение об ограничении проведения массовых новогодних мероприятий.

Предлагается запретить любые мероприятия развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.

В частности, под запрет могут попасть новогодние представления, дискотеки и другие подобные мероприятия на предприятиях общепита и в культурных учреждениях. Согласно опыту других регионов, запрет планируют ввести в период с 15 декабря по 15 января.