Среда, 25 Ноябрь, 10:05

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,81
€ 89,89
-2°


2138828 +0
Обь
0см +30

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

В Алтайском крае планируют ввести новые ковидные ограничения

, ИА "Амител"
В региональном Минздраве полагают, что заболеваемость сейчас на пике
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко представили общественникам доклад "О мобилизации системы здравоохранения края в период подъема COVID-19".

Барнаульский общественник Геннадий Шейда рассказал, что план предусматривает введение новых ограничительных мер для профилактики распространения ковида.

"Несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируются расширить с 15 декабря, но о локдауне и более жестких запретах речи пока не идет", – написал Шейда на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, ключевая задача властей – минимизация роста заболеваемости до появления эффективных лекарств и вакцины.

Ранее amic.ru писал, что оперативный штаб Алтайского края по профилактике распространения коронавируса готовит решение об ограничении проведения массовых новогодних мероприятий.

Предлагается запретить любые мероприятия развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.

В частности, под запрет могут попасть новогодние представления, дискотеки и другие подобные мероприятия на предприятиях общепита и в культурных учреждениях. Согласно опыту других регионов, запрет планируют ввести в период с 15 декабря по 15 января.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.11.2020 08:19
- гость -

запретить любые мероприятия развлекательного характера, где невозможно обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.

Совсем у них крыша съехала? Пусть зайдут в любой магазин или трамвай и посмотрят какая там социальная дистанция соблюдается. Что же не запрещают?

25.11.2020 08:32
- гость -

Читаем новость выше. Нагрузка на скорые вернулась к привычным 900.
Читаем эту новость. Заболеваемость сейчас на пике.

Господа пик был месяц назад. Теперь уже все кто заболел и смог выжить выжил. Те кто не смог - на вашей совести.

25.11.2020 08:32
- гость -

Все зависит от уровня сознания народа. А сознание на очень низком уровне. Все затмили деньги.

25.11.2020 08:43
- гость -

А почему тогда раньше при гриппе и орви не отменяли корпоративы и елки всякие. Маразм.

25.11.2020 08:44
- гость -

надеть маску и успокоиться - или хочется похайпить?

25.11.2020 08:50
ПЕТР

Поэтому и забронированы все места на турбазах в Новый год, а на Бирюзовой Катуни бал маскарад?!

25.11.2020 08:53
- гость -

ключевая задача властей – минимизация рост заболеваемости до появления эффективных лекарств и вакцины.

принимая во внимание что против вирусов лекарств нет, то эта боротьба будет вечной )))

25.11.2020 08:54
- гость -

нужен более жесткий контроль за масочным режимом. Если в трамваях более или менее кондукторы следят за ношением масок и то не все, то в маршрутках половина пассажиров без масок.

25.11.2020 08:55
- гость -

Теперь уже все кто заболел и смог выжить выжил. Те кто не смог - на вашей совести.

ну дык принцип сортировки из военной медицины, о чем и было доложено гаранту не так далече)))

25.11.2020 09:04
- гость -

Очередные подстраховки на тему "меры приняты, мы сделали все, что смогли ".
Полная профанация т. к. по прежнему работа медучреждений отвратительная - люди часами сидят в очередях на прием и получают безграмотные, выписанные второпях, назначения терапевтов.
Лекарств НЕТ.
Лечение в новооткрытых ковидных госпиталях безобразное, других слов просто нет.
Из-за нерасторопности властей люди не получают нормальной плановай медпомощи по другим заболеваниям (новые госпитали не на базе МЧС до сих пор не открыты).
И, как итог, смертность зашкаливает.
На этом фоне утверждения Томенко с Поповым, что "все под контролем" выглядит, как неприкрытое издевательство.
Из "положительного" увеличили количество патологоанатомов и моргов, хотя бы в новости не попадут горы трупов в коридорах.. А значит власти будут на хорошем счету в Москве. Это главное достижение края.

25.11.2020 09:11
- гость -

А то, что Роспотребнадзор постоянно "теряет" тесты и начинает выявлять контактных, через две недели после установления диагноза это нормально?

25.11.2020 09:15
Вадим

Вот Томенко в отставку, надо . Ведь ничего лучше не станет, пока плохой руководитель, плохой руководитель, плохой руководитель это 3 правила

25.11.2020 09:16
-меcный-

25.11.2020 08:54
- гость -
нужен более жесткий контроль за масочным режимом. Если в трамваях более или менее кондукторы следят за ношением масок и то не все, то в маршрутках половина пассажиров без масок.

Какой толк от твоей маски если она не является СИЗ и не от чего , следовательно, не защищает, так для виду?

25.11.2020 09:19
-меcный-

обеспечить соблюдение безопасной социальной дистанции между людьми.

Дак она и так непреодолима : кто победнее в автобусе едет и в столовке обедает по праздникам, кто по богаче на машине, кто ещё побогаче на хорошей машине, у кого денег ваще вагон у того персональный водитель ваще есть и обедает он в ресторане,

25.11.2020 09:20
Гость

08:19, в магазинах и трамваях люди находятся по необходимости, а на корпоративы и дискотеки, в такое трудное время идут одни тупые, вроде тебя.

25.11.2020 09:21
- гость -

Какой толк от твоей маски если она не является СИЗ и не от чего , следовательно, не защищает, так для виду?

Ну как не защищает? От нападок неадекватных масочников защищает, от губернаторских псов защищает.

25.11.2020 09:25
-меcный-

25.11.2020 09:20
Гость
08:19, в магазинах и трамваях люди находятся по необходимости, а на корпоративы и дискотеки, в такое трудное время идут одни тупые, вроде тебя.

Ну почему-же, у них что выбора нет ехать в трамвае, пусть пешком идут, выбор он есть всегда тока вот не все варианты его могут нравиться.
А про тупых вы верно подметили, они верят в то чего нет, даже производитель класс защиты не указал изза его какого либо наличия и разумеется сертифицировать свои изделия - а они верят, что они их защитят - ну тупые (с) Задорнов.

25.11.2020 09:27
BlackBoss

Что то я думаб что эта тема тоже будет - АГОНЬ!

25.11.2020 09:29
- гость -

По две маски теперь носить?

25.11.2020 09:40
- гость -

25.11.2020 09:25
-меcный-
Где ваш коллега Калорий? Хотелось бы знать что не в черном мешке в подвале в стопке лежит, ждет когда родственники смогут забрать. Обнадёжьте нас.

25.11.2020 09:46
-меcный-

25.11.2020 09:40
- гость -
Где ваш коллега Калорий? Хотелось бы знать что не в черном мешке в подвале в стопке лежит, ждет когда родственники смогут забрать. Обнадёжьте нас.

Чё ещё за Калорий, незнаю такого? Но не важно, а чё это он должен в мешке да ещё в подвале делать то?

25.11.2020 09:52
Гость

Заблудились окончательно , а точнее заврались ,то идет снижение , возвращаем обратно детскую больничку , то достигли пика заболевания, а тут же штурмуют посуда центр , как надоело ложь , причем везде и всюду .

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
09:55
Лжебанкир похитил у жительницы Алтайского края 120 тысяч рублей 0
09:44
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за неделю 0
09:33
В МВД решили изменить перечень грубых ошибок при сдаче на права 0
09:14
Работающих на удаленке россиян стало в 110 раз больше 1
09:01
Инфекционист назвал людей, которые мешают выходу на плато по коронавирусу 9
08:45
Алтайский художник изобразил Человека-паука из Сибири 2
08:29
Известная алтайская актриса пожаловалась на трактор на крыше четырехэтажки. Видео 20
08:16
В Алтайском крае планируют ввести новые ковидные ограничения 22
08:02
Родители барнаульских школьников возмутились 20-минутными переменами 6
07:48
Когда откроются елочные базары в Барнауле и сколько будут стоить елки на Новый год 5
07:33
Гребной канал: сделано с любовью. Как в Барнауле готовятся к Кубку мира 2021 года 5
07:17
Барнаулец сломал основание черепа и позвоночник в результате необычного ДТП 6
07:01
Алтайский край вошел в число лидеров по высадке деревьев 2
06:49
Алтайский оперштаб разоблачил фейк об отмене масочного режима 5
06:32
Великий вождь Острова Свободы. Лучшие фотографии Фиделя Кастро 0
06:19
Житель Алтайского края вытащил жену через окно и жестоко избил 5
06:03
Ветрено и скользко. О погоде в Алтайском крае 25 ноября 0
23:51
Такой день. Задержания в алтайском фонде и проверка "Динамо" на "договорняки" 1
23:13
Дмитрий Попов готов проверять каждое нарушение прав пациента 10
22:46
Губернатор Кузбасса объявил о бесплатном проезде в автобусах 1
22:11
Инспектор ДПС отказался брать взятку у иностранца в Бийске 1
21:44
Руководство алтайского благотворительного фонда обвинили в похищениях 4
21:19
Шестерых детей-заложников освободили под Петербургом 0
20:51
Иномарка "прилегла" на бок в Барнауле, перекрыв полосу движения 0
20:21
Общественник назвал дату открытия ковидного госпиталя в "Посуда Центре" 4
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 240 0
19:19
Алтайские волонтеры спасли сотни жизней, консультируя больных по телефону 3
18:46
Не доброволец. Песков объяснил, почему Путин не привился от COVID-19 9
18:18
Мужчина с топором взял в заложники шестерых детей под Петербургом 1
17:59
На должность главы Каменского района претендуют 12 человек 1
17:47
81-летний пенсионер до смерти забил поленом знакомого 5
17:31
Срок начала предустановки российского ПО на смартфоны хотят пересмотреть 8
17:19
Алтайские фермеры вырезают скот из-за низких цен на молоко 10
17:07
Татьяна Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в России 6
16:55
Умер гендиректор Сибирского ФНКЦ, депутат Виктор Воробьев 0
16:43
Новое кладбище открывают в Рубцовске 3
16:29
В Горном Алтае водитель сбил снегокат с детьми и скрылся 0
16:17
В Барнауле выставили на торги заброшенное здание за 8 млн рублей 0
16:05
Королева Великобритании наделила россиянина титулом "барона Сибири" 17
15:53
Эсминец США "Джон Маккейн" пересек границу России 16
15:40
МВД утвердило изменения в водительские права и ПТС 12
15:29
В барнаульском "Динамо" скандал. РФС может снять клуб с чемпионата за договорняки 8
15:16
В России зарегистрировали новый суточный рекорд по смертности от COVID-19 1
15:05
Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 6% 15
14:54
"Динамо-Алтай" проиграло "Челнам" 0
14:41
Доктор Мясников посоветовал россиянам звать на Новый год как можно больше гостей 29
14:29
Когда Рождественский пост в 2020 году и как к нему подготовиться 3
14:18
Михаил Муромов рассказал, кто убил Игоря Талькова 13
14:03
Алтайские власти предложили создать в каждой школе собственный оперштаб по COVID-19 6
13:54
Водитель скорой помощи погиб в ДТП на Алтае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.