16-летнего мотоциклиста, который сбил человека санками, задержали в Барнауле

Сотрудники ГИБДД задержали водителя мотоцикла в Барнауле, который 24 ноября сбил двух человек привязанными к байку санками.

По предварительным данным, 16-летний горожанин на мотоцикле Racer RC150-23A ехал по улице Магистральной поселка Лесного с прикрепленными санками, в которых сидел приятель байкера. В районе дома № 101 пассажир слетел с "прицепа" и металлические сани попали в двух пешеходов.

В результате ДТП одного из пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в горбольницу № 1.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, после столкновения водитель скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов инспекторам удалось разыскать мотоциклиста. Правоохранители установили, что у него нет прав. Полиция проводит проверку.

Напомним, что видеозапись столкновения появилась в социальных сетях накануне, 24 ноября. На ней видно, как привязанные к байку санки сбивают двух человек. Отмечается, что один из пострадавших крайне неудачно упал и получил переломы основания черепа и позвоночника.