Бывший мэр Рубцовска пытается обжаловать приговор по делу о мошенничестве

Бывший глава администрации Рубцовска Владимир Ларионов обжаловал приговор суда по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает "Банкфакс".

По информации издания, недовольны приговором и в прокуратуре – ведомство намеревается добиваться реального лишения свободы.

Ранее amic.ru писал, что Рубцовский городской суд признал Ларионова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Ларионова признали виновным в том, что он мошенническим путем завладел деньгами одного из контрагентов МУП "Рубцовские тепловые сети".

По данным следствия, в 2013 году предприятие заключило с неназванным ООО договор на ремонт железнодорожных подъездных путей. В результате у МУП "РТС" появилась задолженность по оплате этих работ, о чем знал Ларионов. Чиновник убедил директора ООО передавать ему деньги за содействие в выплате долга. Таким образом, с сентября 2013 по август 2015 года глава администрации получил более 1,1 млн рублей.