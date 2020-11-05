Бывшего мэра Рубцовска Владимира Ларионова признали виновным в мошенничестве

Рубцовский городской суд признал бывшего главу администрации Рубцовска Владимира Ларионова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Как пишет "Банкфакс", суд рассматривал дело с января этого года. Напомним, что Ларионова обвинили в том, что он мошенническим путем завладел деньгами одного из контрагентов МУП "Рубцовские тепловые сети".

По данным следствия, в 2013 году предприятие заключило с неназванным ООО договор на ремонт железнодорожных подъездных путей. В результате у МУП "РТС" появилась задолженность по оплате этих работ, о чем знал Ларионов. Чиновник убедил директора ООО передавать ему деньги за содействие в выплате долга. Таким образом, с сентября 2013 по август 2015 года глава администрации получил более 1,1 млн рублей.

В итоге суд признал бывшего мэра Рубцовска виновным по ст. 159 УК РФ и назначил ему четыре года условного лишения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей.

При этом Ларионов уже имеет обвинительный приговор, из-за которого его лишили поста главы администрации. В августе 2014 года он распорядился незаконно предоставить в социальный наем и собственность комнату из муниципального жилищного фонда своей подчиненной, которая не нуждалась в улучшении жилищных условий. Тогда общий ущерб превысил 450 тысяч рублей.

Суд признал Ларионова виновным и назначил два года условно с лишением права занимать должности на госслужбе на три года. При этом по амнистии Ларионова освободили от отбывания наказания, однако тот попытался и вовсе оспорить обвинительный приговор, хоть и безуспешно.