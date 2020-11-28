В АлтГУ ответили студентам, которые "не готовы умирать от ковида"

В АлтГУ отреагировали на просьбы студентов перевести их на дистанционное обучение. Пресс-служба вуза в социальной сети "ВКонтакте" проинформировала учащихся, что вопрос был переадресован компетентным специалистам.

"Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю ответило на запрос Совета ректоров алтайских вузов о целесообразности перехода вузов на дистанционное обучение, – говорится в сообщении. – Руководитель регионального управления Роспотребнадзора считает, что на данный момент переход не целесообразен".

В университете заверили студентов, что для их безопасности "реализуется комплекс мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", благодаря чему эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

Ранее amic.ru писал, что студенты АлтГУ потребовали от администрации вуза перевести их на дистант. Они опасаются заболеть и утверждают, что в учреждении не соблюдаются антиковидные меры. Учащиеся направили электронное письмо ректору Сергею Бочарову, в СМИ и Роспотребнадзор.

"Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов, – обратились к ректору учащиеся. – Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц".

По словам авторов обращения, в университете не обрабатываются аудитории, охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья, а масочный режим в вузе не соблюдается.