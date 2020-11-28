14 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 новых летальных случаях среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество смертей в регионе выросло до 1089.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 228 случаев заражения инфекцией. Общее число заболевших с начала эпидемии в регионе на 28 ноября составляет 25 678 человек. Выздоровели 22 204 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 65, Бийск – 24, Рубцовск – 16, Заринск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород – 8, Яровое, Первомайский район – 5, Алейск, Волчихинский, Залесовский районы – по 4 заболевших, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Красногорский, Кытмановский, Локтевский, Родинский районы – по 3 человека, Белокуриха, Егорьевский, Заринский, Завьяловский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Романовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Алтайский, Зональный, Курьинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Солтонский, Суетский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 626 пациентов, из них 162 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1848 коек.

Как уже сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ограничительные меры, которые прописаны в новой редакции "антиковидного" указа от 26 ноября. По словам главы региона, на непопулярные меры пришлось пойти из-за эпидемиологической обстановки.