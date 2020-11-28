В Роспотребнодзоре назвали условие для отмены масочного режима

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ответил на вопрос о сроках отмены масочного режима России.

"Масочный режим будет сохраняться до того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда вирус станет обычным сезонным насморком", — заявил Горелов в эфире телеканала "Россия-24".

Он обратил внимание, что в настоящее время влияние климата на распространение коронавируса оценивается как незначительное.

Как ранее писал amic.ru, в середине ноября Горелов заявил, что в России нет ни одного документированного случая повторного заражения коронавирусом, хотя наука подтверждает такую возможность.