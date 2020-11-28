Алтайский хирург умер в 45 лет после заражения коронавирусом

27 ноября ушел из жизни хирург барнаульской больницы №12 Сергей Бубенчиков, сообщает паблик Barnaul 22 в социалной сети "ВКонтакте". Врачу было 45 лет.

По информации паблика, незадолго до заражения он оказывал медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 и вирусными пневмониями.

За жизнь хирурга боролись медики городской больницы №5. Спасти его не удалось.

"Медицинские работники горбольницы №12 говорят, что Бубенчиков был добрым, отзывчивым человеком, — говорится в тексте поста. — Всегда первым приходил на помощь как пациентам, так и сотрудникам больницы".

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