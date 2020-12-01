Алтайского депутата оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Центральный районный суд Барнаула постановил оштрафовать депутата АКЗС от партии "Единая Россия" Николая Бушкова за нарушение предписания о самоизоляции. Его обязали выплатить 15 тысяч рублей.

По информации "Интерфакса", народный избранник знал о поставленном ему диагнозе "коронавирус", но все равно не минимизировал контакты с окружающими.

Ранее amic.ru писал, что Николай Бушков вошел в тройку депутатов регионального парламента с наиболее высокими доходами. Согласно его декларации за 2019 год, его доход составил 18 млн рублей.

Выше среди его коллег по АКЗС доход оказался только у Дмитрия Аганова (37,7 млн рублей) и Алексея Найдена (20,2 млн рублей).