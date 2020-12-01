В Камне-на-Оби подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 января 2021 года в Камне-на-Оби подорожает стоимость билетов в городских автобусах. Об этом пишут "Каменские известия" со ссылкой на краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов.

Отмечается, что со следующего года за поездку на общественном транспорте придется заплатить 25 рублей (сейчас – 23 рубля). Стоимость месячного проездного составит 1500 рублей, а для льготников цена проездного не изменится – 330 рублей.

Помимо этого, подорожает проезд и по району. Один пассажирский километр будет стоить 4,38 рубля, а проездной обойдется в 1878 рублей. При этом проездной для льготных категорий граждан также будет стоить 330 рублей.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк отложил принятие решения о повышении цен на проезд на городских автобусах и маршрутках до 26 и 28 рублей соответственно.