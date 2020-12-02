В ГИБДД рассказали подробности ДТП с такси и бензовозом в Барнауле

22-летняя пассажирка такси пострадала при столкновении Hyundai Solaris и бензовоза в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 1 декабря в 20:35 на улице Власихинской неподалеку от гипермаркета "Лента". По предварительной информации правоохранителей, 47-летний водитель такси не выдержал безопасную дистанцию до бензовоза, что и стало причиной ДТП.

Медицинская помощь потребовалась пассажирке Hyundai. Ее не госпитализировали.

Ранее amic.ru писал, что легковушка получила серьезные повреждения. Ее увезли на эвакуаторе.