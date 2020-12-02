В ГИБДД рассказали подробности ДТП с такси и бензовозом в Барнауле

22-летняя пассажирка такси пострадала при столкновении Hyundai Solaris и бензовоза в Барнауле, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 1 декабря в 20:35 на улице Власихинской неподалеку от гипермаркета "Лента". По предварительной информации правоохранителей, 47-летний водитель такси не выдержал безопасную дистанцию до бензовоза, что и стало причиной ДТП.
Медицинская помощь потребовалась пассажирке Hyundai. Ее не госпитализировали.
Ранее amic.ru писал, что легковушка получила серьезные повреждения. Ее увезли на эвакуаторе.
Комментарии
Торопилась.
А бензовоз точно двигался, а не тупо там стоял?
Ну все, надо либо бензовозы запретить, либо такси!
Запретить и то и другое. Оставить руины памятников старины и разрешить только гужевой транспорт .