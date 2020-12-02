Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о том, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!" – написал Кудрин на своей странице в Twitter.

В конце ноября чиновник предупреждал о том, что во время второй волны коронавируса от государства требуется больше поддержки, поскольку она тяжелее весенней.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко ушел на больничный. В министерстве эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Также неизвестно, сдавал ли Костенко тест на ковид.