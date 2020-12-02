Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о том, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.
"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!" – написал Кудрин на своей странице в Twitter.
В конце ноября чиновник предупреждал о том, что во время второй волны коронавируса от государства требуется больше поддержки, поскольку она тяжелее весенней.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко ушел на больничный. В министерстве эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Также неизвестно, сдавал ли Костенко тест на ковид.
Комментарии
Надо ему срочно встретиться с Чубайсом и Силуановым.
Ну может хоть в этот раз ковид достигнет цели.., а то все умирают простые граждане.
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Чиновник самоликвидировался
Рок группа Кудрин-Силанов распадается на время.
По сообщению одного украинского политика Зеленский быстро вылечился от ковида российским лекарством. Название не озвучено. Есть, видимо, лекарство для небедных.