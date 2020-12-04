Джо Байден высказался о будущей политике США в отношении России

Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, в интервью CNN рассказал о том, что планирует установить тесные политическое отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем, Ираном и другими странами.

По его словам, он планирует применить для этого "многосторонний подход". Что именно подразумевается под этим понятием, политик не уточнил.

Демократ обратил особенное внимание на предстоящие "сложные переговоры" с Евросоюзом. Он подчеркнул, что никаких иллюзий по этому поводу не питает.

Напомним, если Байдена объявят победителем выборов, то он станет старейшим в истории страны президентом на момент избрания. К инаугурации (запланирована на 20 января 2021 года) ему будет 78 лет.

Ранее amic.ru писал, что Байден получил серьезную травму во время игры со своей собакой. Врачи диагностировали у политика два перелома костей стопы.