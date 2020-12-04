Джо Байден высказался о будущей политике США в отношении России

Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, в интервью CNN рассказал о том, что планирует установить тесные политическое отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем, Ираном и другими странами.
По его словам, он планирует применить для этого "многосторонний подход". Что именно подразумевается под этим понятием, политик не уточнил.
Демократ обратил особенное внимание на предстоящие "сложные переговоры" с Евросоюзом. Он подчеркнул, что никаких иллюзий по этому поводу не питает.
Напомним, если Байдена объявят победителем выборов, то он станет старейшим в истории страны президентом на момент избрания. К инаугурации (запланирована на 20 января 2021 года) ему будет 78 лет.
Ранее amic.ru писал, что Байден получил серьезную травму во время игры со своей собакой. Врачи диагностировали у политика два перелома костей стопы.
Комментарии
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4.12.2020 14:50
- гость -
Чё тебе далась эта америка или там молдавия? Ты вот лучше подумай, что в совей стране пыстышку хаваешь уже который год и ничё лучше тебе не светит пока пЫня с дружбанами грабит страну.
4.12.2020 15:01
-меcный-
пыстышку хаваешь уже который год
Ты о какой пыстышке глаголишь?
4.12.2020 15:07
- гость -
4.12.2020 15:01
-меcный-
пыстышку хаваешь уже который год
Ты о какой пыстышке глаголишь?
Ты еще и тупой