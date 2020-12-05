Житель Рубцовска попытался продать автомобильный стартер и лишился 50 тысяч рублей

52-летний житель Рубцовска лишился 50 тысяч рублей при попытке продать стартер от автомобиля – злоумышленники предложили ввести ему данные банковской карточки для предоплаты и списали средства.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина разместил объявление на одной из интернет-площадок. Через некоторое время с ним связался неизвестный, который предложил оформить доставку.

Для безопасной сделки злоумышленник посоветовал рубцовчанину перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты, что мужчина и сделал. Однако обещанных денег он не получил, а через некоторое время заметил, что лишился всех своих сбережений со счета.