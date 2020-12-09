Депутат райсовета обратилась в АКЗС с просьбой найти препарат для борьбы с раком

Депутат Хабарского райсовета Алтайского края Валентина Завацкая обратилась к АКЗС с просьбой помочь получить препарат для борьбы с онкологическими заболеваниями. Парламентарий не может найти лекарство уже несколько месяцев.

Как пишет ИА "Банкфакс", Завацкая – инвалид второй группы из-за диагностированного у нее рака третьей стадии. В 2019 году депутат перенесла операцию, курс лучевой терапии, ей назначили гормонотерапию – препарат анастрозол.

Отечественный аналог не подошел Завацкой, и ей пришлось перейти на анастразол аримидекс, который производят в Великобритании. Он не входит в группу льготных лекарств, покупать средство депутату пришлось за свои деньги. Однако в сентябре 2020 года препарат вовсе пропал из аптек. Народная избранница несколько месяцев пыталась его найти, однако сделать этого ей не удалось.

8 декабря в ходе онлайн-форума Завацкая обратилась к председателю комитета по здравоохранению Алтайского краевого законодательного совета Александру Лазареву. Тот пообещал направить запрос в краевой Минздрав для решения проблемы бесплатного обеспечения препаратом.

Тем временем в Минздраве сообщили, что лекарство есть в наличии в онкодиспансере. Для его получения женщине нужно обратиться к врачу. После осмотра специалиста и необходимых обследований она сможет получить препарат.