Желающим привиться от коронавируса посоветовали не пить 56 дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда" посоветовала желающим поставить вакцину от коронавируса не пить около 56 дней. По ее словам, отказаться от алкоголя стоит за две недели до вакцинации и на 42 дня после.

"Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция – не надо пить алкоголь", – сказала глава ведомства.

Попова отметила, что алкоголь напрягает организм и может помешать формированию иммунитета.

Заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин в эфире радио "Говорит Москва" отметил, что Попова дала дельный совет. Бокал шампанского не навредит, но злоупотреблять после вакцинации не стоит.

Ранее amic.ru писал о том, что директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Инна Куликова рассказала, что, помимо двух зарегистрированных вакцин от COVID-19, в России разрабатывают еще 24 варианта препарата.