Желающим привиться от коронавируса посоветовали не пить 56 дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда" посоветовала желающим поставить вакцину от коронавируса не пить около 56 дней. По ее словам, отказаться от алкоголя стоит за две недели до вакцинации и на 42 дня после.
"Если мы хотим, чтобы у нас было здоровье и защитная реакция – не надо пить алкоголь", – сказала глава ведомства.
Попова отметила, что алкоголь напрягает организм и может помешать формированию иммунитета.
Заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин в эфире радио "Говорит Москва" отметил, что Попова дала дельный совет. Бокал шампанского не навредит, но злоупотреблять после вакцинации не стоит.
Ранее amic.ru писал о том, что директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Инна Куликова рассказала, что, помимо двух зарегистрированных вакцин от COVID-19, в России разрабатывают еще 24 варианта препарата.
Комментарии
а потом будут рассказывать почему вакцинация не состоялась))))
Это какая-то не патриотичная вакцина. Не может русский человек не пить 42 дня, а 56 дней и подавно.
Вот тут и рухнула кампания по массовой вакцинации в России. ))))))
А не боятся, что народ протрезвеет за 56 дней, увидит своё бытие трезвыми глазами, ужаснётся и...
«Тема, связанная с вакцинацией, должна быть актуальна в данный момент во всём мире, как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые в этом смысле будут действенными. Иначе распространить болезнь будет просто невозможно» (c)
9.12.2020 13:58
гость
ахххаааа)))) точно!!!!
Зачем вообще нужна эта непонятная прививка, сделанная в « И что ещё потом от неё может вылезти «боком»
Не светит мне поставить прививку. Будь, что будет!
Почти 2 месяца быть трезвым??С луны упали что-ли?
9.12.2020 13:52
гость
Это какая-то не патриотичная вакцина. Не может русский человек не пить 42 дня, а 56 дней и подавно.
Ждём кто объявит более длинный срок.)) Даёшь полную трезвость после прививки!
"посоветовали не пить 56 дней", люди же не верблюды! Не умрут от вируса, так от жажды!
Заголовок - лучше не придумать!
Не пить и не употреблять спиртные напитки, это разные вещи!
Заголовок огонь! А есть то хоть можно?
9.12.2020 14:14
- гость -
Ждём кто объявит более длинный срок.)) Даёшь полную трезвость после прививки!
Да уже объявил Онищенко его зовут!
А есть то хоть можно?
Лови олигарха! у него есть деньги на еду!
Уже опровергли инфу.. Цена вопроса всего -3 !!! дня.
Алкоголь при вакцинации от COVID-19 не запрещен, но его нужно употреблять без излишеств, заявил директор НИЦ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Его слова передает РБК.
«Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — отметил академик. Такое требование, по его словам, справедливо для любой вакцины от COVID-19.
Гинцбург добавил, что алкоголь может снижать иммунитет и делать процесс вакцинирования бессмысленным. Чтобы достичь максимальной защиты от COVID-19, необходимо следить за употреблением спиртного также в течение 42 дней после вакцинации, пока формируется устойчивость к вирусу, сказал он.
Специалист настоял на полном отказе от алкоголя в течение трех дней после каждого укола.
мысли вслух
Вакцина пфайзер сделанная из адемовируса обезьяны и вызывающая воздействие на днк человека не приведет ли к очевидным последствиям: детки как шимпанзе скакать не начнут?
Сразу думаешь об украине, что же им такое вкололи что они прыгали на площадях?
Как и любой гибрид животного, такие особи потом не размножаются.
вроде как Российская вакцина из человеческого вируса сделана.
Такой распрастраненный в америке аутизм не является ли последствием прививочек обезьяньих? тогда понятна их нужда в наших детях, усыновляемых и вывозимых.
п.с. ничего не утверждаю, просто рассуждаю.
Да ладно вы про прививки, вы знаете о новом законе?
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Россиянам запретят жарить шашлыки на территориях частных домов.
Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах будет введен в России с 1 января 2021 года, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима.
Че за бред.Ни одна вакцина не связана с алкоголем, так может рассуждать только тот кто вообще принцип вакцинирования не понимает