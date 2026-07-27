Московский диплом без переезда. В Барнауле продолжается приемная кампания в "Синергию"

Образовательная корпорация открыла набор в колледж и университет. Абитуриентам доступны очные и дистанционные программы, гибкие скидки и отсрочка от армии

27 июля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJF3aVw

Девушка работает за компьютером / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Получить диплом столичного вуза, не покидая Барнаула, — реальность. В образовательной корпорации "Синергия" продолжается приемная кампания. Рассказываем, какие есть форматы обучения, категории льготников и порядок подачи документов.

Что представляет собой корпорация

"Синергия" объединяет Московский университет, колледж, онлайн-школу и языковой центр. В структуре — 47 факультетов. Среди направлений: юриспруденция, экономика, психология, робототехника, киберспорт и другие. Университету 38 лет, он имеет гослицензию и аккредитацию. Выпускники получают диплом московского вуза гособразца.

Форматы обучения и новые программы

Есть очный и заочный варианты. Очное обучение доступно в Барнауле, Москве и Омске. Заочная дистанционная форма позволяет заниматься из любого города по индивидуальному графику.

В барнаульском филиале колледжа в этом году открыли очный набор на специальности "Графический дизайн" и "Разработка и управление программным обеспечением". Выпускники получают три диплома: государственный образец СПО и два дополнительных по смежным направлениям — бесплатно. Формат обучения — гибридный: три дня — онлайн, два дня очных занятий с практикой. Преподают действующие специалисты. В каждой группе есть куратор-психолог. Студентам доступны курсы по ИИ, экскурсии, встречи с экспертами и бесплатный фитнес. Предусмотрена отсрочка от армии.

В университете можно получить сразу два диплома. Первый способ — параллельно с основной учебой пройти курсы профпереподготовки (в том числе и по программе "Профессии будущего", где до 70% оплачивает государство). Второй — отучиться в филиалах в Дубае или Таиланде и получить международный диплом в дополнение к российскому.

Поступление и стоимость

В колледж принимают по паспорту, СНИЛС и аттестату. Вступительных испытаний нет — достаточно подать заявление в барнаульский филиал колледжа "Синергия".

В университет после 11-го класса зачисляют по результатам ЕГЭ. Выпускники колледжей сдают внутренний экзамен, при этом срок их обучения сокращается на год.

Стоимость обучения в колледже начинается от 58 тыс. рублей в год, бакалавриат — от 74 тыс., магистратура — от 84 тыс. Абитуриенты могут оформить образовательный кредит с господдержкой и налоговый вычет.

В университете действует постоянная система скидок. Молодые мамы могут получить 30%, сотрудники госструктур — 20%, социально незащищенные категории — до 20%, ветераны СВО и их семьи — до 100%. Также работает программа лояльности: студенты накапливают токены и обменивают их на товары и услуги корпорации, в том числе на оплату обучения.

Подробности уточняйте по телефону 8-800-350-1133 (многоканальный, звонок бесплатный).

Университет "Синергия", ИНН 9702078886, КПП 770201001, 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Мещанская, дом 9/14, строение 1

Реклама