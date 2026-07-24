Назад дороги нет. Почему ближневосточный конфликт зашел в тупик и как он влияет на СВО

Американо-израильская война против Ирана коренным образом изменит ситуацию в регионе и торговлю нефтью в мире, считают эксперты

24 июля 2026, 06:43, ИА Амител

Армия Ирана / Иран / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Противостояние США и Израиля с Ираном движется по замкнутому кругу: Дональд Трамп хотел бы без потери лица покинуть поле сражения, однако "партия войны" в его команде не позволяет вложить меч в ножны. Более того, иранская сторона теперь желает получить возмещение за ущерб, понесенный в результате боевых действий, и нарастить свое политическое влияние в регионе, поскольку Тегеран убежден, что одержал победу в этой битве.

Как может развиваться ситуация, есть ли у Вашингтона возможности осуществить крупномасштабную военную операцию против Ирана с вводом войск на территорию страны, может ли мировой рынок нефти в результате конфликта лишиться одного из поставщиков и как связаны боевые действия на Ближнем Востоке и СВО на Украине — в материале amic.ru.

На грани большой войны?

Уже более десяти дней авиация США наносит регулярные удары по целям на иранской территории. В ответ Тегеран запускает ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Ближнего Востока: Катаре, Кувейте, Иордании и др.

Намерения американской стороны до сих пор неясны, что дает повод ведущим мировым СМИ для предположений и вбросов. В частности, утверждается, что эскалация привела к тому, что США находятся на грани полномасштабной войны с Ираном, о чем написала газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что цель возобновившихся американских ударов — "дополнительно снизить способность Ирана атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив".

«США готовятся к более масштабной войне, заявил один американский чиновник, знакомый с ходом обсуждения внутри администрации. Он добавил, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе», — пишет The Washington Post.

При этом источник газеты отметил, что "расширение американской операции будет ограничено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также сложностями с переброской дополнительных сил и авиации из-за ущерба, нанесенного в ходе боевых действий".

Руководитель отдела обороны и безопасности вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает ошибкой "размещать наземные силы где-либо на островах в проливе или на побережье", поскольку "американские войска не готовы к ударам с дальних дистанций, которые могут наносить иранские силы".

Собрать миллион

Вряд ли США решатся на крупномасштабную операцию с вводом наземных сил — у них нет для этого необходимых ресурсов, отмечает военный эксперт Михаил Александров.

«Для проведения такой операции нужно стянуть в регион миллионную группировку войск и найти площадки для ее размещения. Понятно, что при таком развертывании Тегеран тут же отреагирует. Это иракский лидер Саддам Хусейн в свое время смотрел на сосредоточение американских сил сквозь пальцы, за что и поплатился», — заявил он amic.ru.

Тегеран, убежден Александров, постарается максимально осложнить размещение столь крупной группировки:

«Иранцы станут наносить удары беспилотниками, что вызовет серьезные потери, которых Трамп и без того опасается. У него и без того проблем внутри США хватает. Думаю, что публикация в The Washington Post — это блеф, имеющий целью запугать Иран».

Трамп желает отползти

Стоит напомнить, что возобновление военного конфликта назревало с конца июня, когда стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, которое подразумевалось меморандумом (был подписан 18 июня) о прекращении войны.

Теперь этот меморандум не стоит даже бумаги, на которой был отпечатан его текст. Тегеран заявил, что американцы нарушили абсолютно все взятые на себя обязательства и ярко продемонстрировали, "насколько ничтожной является подпись президента США", о чем заявил верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 15 июля сообщил в интервью каналу Fox News, что не желает больше вести переговоры с Тегераном, поэтому авиация США приступает к уничтожению мостов и электростанций в стране. Неделей ранее он огорошил мировую общественность сообщением, что перемирие больше не действует из-за иранских атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

После обещания Трампа армия США принялась каждую ночь наносить удары по целям на иранской территории, во время которых погибло несколько десятков человек, сообщил минздрав республики.

В результате американских атак разрушены мосты, связывавшие с остальной территорией Ирана стратегически важный город Бендер-Аббас — именно через его порт проходит практически половина внешней торговли страны. Там же дислоцирована военно-морская база, при помощи которой исламская республика контролировала Ормузский пролив.

"К фазе уничтожения"

После ударов по мостам Иран пригрозил перейти "от этапа сдерживания и ответных действий к фазе наступления и полного уничтожения", заявил агентству Tasnim советник верховного лидера Мохсен Резаи.

Чтобы подкрепить весомость этих грозных заявлений, Тегеран запустил баллистические ракеты и беспилотники по военной базе "Муваффак Салти" в Иордании. В результате двое американских военнослужащих погибли, еще один числится пропавшим без вести, вынуждено было признать Центральное командование ВС страны (CENTCOM). Кроме того, в груды металлолома превращены несколько истребителей и самолетов-заправщиков.

Уже на следующий день еще один американец погиб в Ираке, пытаясь обезвредить иранский дрон-камикадзе. В сообщении CENTCOM говорилось, что это случилось во время "контролируемой детонации" боеприпаса, который нес БПЛА.

Конечно, нынешнюю эскалацию спровоцировала иранская сторона, считает политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.

«Американцы добиваются открытия Ормузского пролива — это единственная их цель в настоящее время. Однако Иран начал атаковать танкеры, проходящие вдоль берегов Омана, после чего США нанесли удары по территории, откуда последовала атака. В ответ Тегеран ударил по базе Соединенных Штатов, так и произошло обострение», — поделился он своим видением ситуации с amic.ru.

В настоящее время американская сторона, конечно, находится в более уязвимом положении, считает Семенов:

«Для президента Трампа важно найти какой-то выход из ситуации. Хотя его пока не просматривается, стороны продолжают обмениваться ударами. Для Ирана важно добиться разблокирования счетов и получить от США деньги в качестве компенсации за понесенные потери. Кроме того, Тегеран намерен контролировать Ормузский пролив, против чего возражает Вашингтон. Как бы то ни было, возврата к ситуации до 28 февраля, до начала боевых действий, уже нет».

Заблокировать саудитов

Действительно, экспортеры нефти и ее покупатели уже строят маршруты в обход морских путей, делится наблюдениями швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«В регионе ускоренными темпами строят обходные маршруты. Начинается эпоха "после Ормузского пролива": согласно новому исследованию банка Goldman Sachs, к концу 2028 года по трубопроводам можно будет транспортировать до 60% нефти», — сообщает издание.

Теперь государства Персидского залива собираются вложить немалые деньги "в проектирование и строительство новых путей для перевозки товаров и сырья", добавляет Neue Zürcher Zeitung. По предварительным оценкам, цена этих транспортных проектов может составить 250 млрд долларов.

Тем временем в дело вступили йеменские хуситы — давние и тесные союзники Тегерана. Они объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, повышая ставки в общем ближневосточном конфликте.

«Вооруженные силы Йемена объявляют о запрете на морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой "блокада за блокаду», — сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель вооруженных сил движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

Как известно, поставлять свою нефть на мировой рынок саудиты могут через два пролива — Ормузский и Баб-эль-Мандебский, а также Суэцкий канал. Первый пролив, как известно, контролируется Тегераном, теперь хуситы заявили о перекрытии второй транспортной артерии. Ранее иранская сторона попросила "Ансар Аллах" быть готовыми к перекрытию входа в Красное море, о чем сообщало агентство Reuters. Что касается Суэцкого канала, то для транспортировки нефти через него саудитам необходимо строить танкеры меньшего размера.

Попутно хуситы объявили о всеобщей мобилизации:

«Мы призываем сынов нашего великого народа продолжить всеобщую мобилизацию, откликнуться на общий призыв к оружию и сохранять полную боевую готовность к любым сценариям и возможному развитию событий, а также усилить фронты новыми бойцами. Любую безрассудную эскалацию со стороны авантюрного саудовского противника мы встретим всеобъемлющей и жесткой эскалацией».

Лоббисты войны

Причина нынешней эскалации заключается в воздействии израильского лобби в нынешней администрации США, считает Михаил Александров:

«Трамп сильно повязан с этим лобби, которое настаивает, чтобы он разделался с Ираном либо сильно ослабить его. Ведь развитие конфликта привело к тому, что исламская республика усилилась — расклад в регионе меняется».

Если США увязнут в конфликте, это может оказаться на руку России, продолжает эксперт:

«У Вашингтона будет меньше возможности помогать Украине, поставлять ей оружие и боеприпасы. Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке способствует росту нефтяных цен, что также нам на руку».

Правда, вызывает вопросы позиция российских ведомств, отмечает Михаил Александров: