Валентин Гафт на сцене и в жизни. Фотоподборка

Фото: ТАСС, кадры из фильмов
12 декабря не стало народного артиста РСФСР, поэта, режиссера и писателя Валентина Гафта. Прошлым летом актер перенес инсульт, его последствия, скорее всего, и стали причиной смерти. На протяжении последних 50 лет Гафт играл в театре "Современник". В кино дебютировал в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься. Самые знаменитые его роли – в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи".
Прощание с Гафтом пройдет 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище.
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Светлая, добрая память!