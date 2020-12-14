В Республике Алтай ввели "новогодние" ковидные ограничения

С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го в Республике Алтай будут действовать новые ограничения, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции. Как пишет Telegram-канал "Алтай-Болтай", соответствующее распоряжение подписал Олег Хорохордин.

Под запрет попадают спортивные, зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия, новогодние (рождественские) праздничные мероприятия и корпоративы.

В то же самое время для предприятий общепита новых ограничений не предусмотрено. Кафе и рестораны могут продолжить работу (за исключением ночного времени) с соблюдением всех необходимых профилактических мер.

Ранее amic.ru писал, что Хорохордин подписал распоряжение, согласно которому работодателям рекомендуется сделать 31 декабря выходным днем.