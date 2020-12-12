Власти Горного Алтая разрешили не работать 31 декабря

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение, согласно которому работодателям рекомендуется сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщила и.о. зампредседателя правительства региона Динара Култуева.
"В Республике Алтай работодателям рекомендовали сделать 31 декабря выходным. Рабочий день предложено перенести на субботу, 26 декабря", – написала она в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что 31 декабря может стать выходным днем для жительниц Новосибирской области. По словам губернатора Андрея Травникова, сделать этот день нерабочим для всех власти не могут, но было бы правильным освободить от работы женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к празднику.
Комментарии
А наш то что совсем охренел?
Наш, с открытым ртом на Москву смотрит, сам ничего не решает!....
Наш, с открытым ртом на Москву смотрит, сам ничего не решает!....