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Власти Горного Алтая разрешили не работать 31 декабря

, ИА "Амител"
Рабочий день предложили перенести на 26-е число
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение, согласно которому работодателям рекомендуется сделать 31 декабря выходным днем. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщила и.о. зампредседателя правительства региона Динара Култуева.

"В Республике Алтай работодателям рекомендовали сделать 31 декабря выходным. Рабочий день предложено перенести на субботу, 26 декабря", – написала она в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что 31 декабря может стать выходным днем для жительниц Новосибирской области. По словам губернатора Андрея Травникова, сделать этот день нерабочим для всех власти не могут, но было бы правильным освободить от работы женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к празднику.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

12.12.2020 14:42
- гость -

А наш то что совсем охренел?

12.12.2020 15:15
Медведь-шатун

Наш, с открытым ртом на Москву смотрит, сам ничего не решает!....

12.12.2020 15:15
Медведь-шатун

Наш, с открытым ртом на Москву смотрит, сам ничего не решает!....

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