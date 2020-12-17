Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной аварии в районе Фирсово. По предварительным данным, на трассе столкнулись три автомобиля.
На записи, которую опубликовали в социальных сетях, видно, что одна из машин получила серьезные повреждения, другую выбросило на обочину, а третий автомобиль почти не пострадал.
По словам очевидцев, люди в результате инцидента травм не получили. Несколько полос трассы оказались перерыты. В ГИБДД информации о ДТП пока нет.
Ранее amic.ru писал о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Взлетной в Барнауле.
Комментарии
Зря убрали камеру замеряющую среднюю скорость от моста до фирсово! Она там очень нужна и со скоростью 70 км/ч. И очень не хватает развязок - выезд с фирсово, фирсово-2 на трассу! Некоторым плевать на автомобили на главной!
Как это перекрыто несколько полос , если их всего 2?
17.12.2020 10:22
гость
Такой камеры никогда там не было- была за максимальную скорость - 90 км/ч. На той самой развязке на трассе (поворот на Бобровку-Фирсово) которой нет.
17.12.2020 10:22
гость
А какую там вам ещё развязку надо... Все развязки там есть!
Какое Фирсово...Фирсова 2.
Там развязка дорог сад-во энергетик -Барнаул-Санниково-Бобровка ( с. Фирсово- само собой по дороге)
Заголовок новости как обычно ничего общего к новости... (причем тут Новосибирск)
Камеры стоят на КП и у Новоалтайска считают среднюю скорость. И те кто летит в Фирсово и подобные Слободы просто плевали на камеры. Нужно ставить камеру перед поворотом на Фирсово.
Вы верите, что камеры помогут, так же как и многополосность?
Если за рулем сидит идиот, так он и на осле верхом создаст ДТП!
ну хоть потише летать будут
То что нет пострадавших - еще не факт.
После такого удара в зад возможны проблемы с шеями у водителя и пассажиров.
В нашу машину сзади пьяный олень врезался, нас стоящих отбросило на 5 м, укоротил машину на 20 см методом гармошки, с супругой шеи потянули, в воротниках шанца по неделе ходили
17.12.2020 11:58
- гость -
Мануал отличный есть на Весеней улице, дедушка. Мертвых поднимет. Хошь грыжу подлечит хошь на ноги поставит
Похоже ситуация на дорогах подошла к тому что уже не камеры нужно ставить, а крупнокалиберные пулеметы, сначала предупредительная очередь перед автоkретином, не помогло, тогда на поражение.
Дураков не остановить.