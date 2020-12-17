Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной аварии в районе Фирсово. По предварительным данным, на трассе столкнулись три автомобиля.

На записи, которую опубликовали в социальных сетях, видно, что одна из машин получила серьезные повреждения, другую выбросило на обочину, а третий автомобиль почти не пострадал.

По словам очевидцев, люди в результате инцидента травм не получили. Несколько полос трассы оказались перерыты. В ГИБДД информации о ДТП пока нет.

Ранее amic.ru писал о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Взлетной в Барнауле.