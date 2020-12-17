Четверг, 17 Декабрь, 12:21

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,42
€ 89,32
-6°


2734454 +0
Обь
36см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2020Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

, ИА "Амител"
Сразу несколько полос оказались перекрыты

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной аварии в районе Фирсово. По предварительным данным, на трассе столкнулись три автомобиля. 

На записи, которую опубликовали в социальных сетях, видно, что одна из машин получила серьезные повреждения, другую выбросило на обочину, а третий автомобиль почти не пострадал.

По словам очевидцев, люди в результате инцидента травм не получили. Несколько полос трассы оказались перерыты. В ГИБДД информации о ДТП пока нет.

Ранее amic.ru писал о том, что дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Взлетной в Барнауле. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.12.2020 10:22
гость

Зря убрали камеру замеряющую среднюю скорость от моста до фирсово! Она там очень нужна и со скоростью 70 км/ч. И очень не хватает развязок - выезд с фирсово, фирсово-2 на трассу! Некоторым плевать на автомобили на главной!

17.12.2020 10:37
- гость -

Как это перекрыто несколько полос , если их всего 2?

17.12.2020 10:39
- гость -

17.12.2020 10:22
гость

Такой камеры никогда там не было- была за максимальную скорость - 90 км/ч. На той самой развязке на трассе (поворот на Бобровку-Фирсово) которой нет.

17.12.2020 11:14
Житель правого берега Оби

17.12.2020 10:22
гость
А какую там вам ещё развязку надо... Все развязки там есть!
Какое Фирсово...Фирсова 2.
Там развязка дорог сад-во энергетик -Барнаул-Санниково-Бобровка ( с. Фирсово- само собой по дороге)

Заголовок новости как обычно ничего общего к новости... (причем тут Новосибирск)

17.12.2020 11:25
- гость -

Камеры стоят на КП и у Новоалтайска считают среднюю скорость. И те кто летит в Фирсово и подобные Слободы просто плевали на камеры. Нужно ставить камеру перед поворотом на Фирсово.

17.12.2020 11:41
- гость -

Вы верите, что камеры помогут, так же как и многополосность?
Если за рулем сидит идиот, так он и на осле верхом создаст ДТП!

17.12.2020 11:47
- гость -

ну хоть потише летать будут

17.12.2020 11:58
- гость -

То что нет пострадавших - еще не факт.
После такого удара в зад возможны проблемы с шеями у водителя и пассажиров.
В нашу машину сзади пьяный олень врезался, нас стоящих отбросило на 5 м, укоротил машину на 20 см методом гармошки, с супругой шеи потянули, в воротниках шанца по неделе ходили

17.12.2020 12:13
- гость -

17.12.2020 11:58
- гость -
Мануал отличный есть на Весеней улице, дедушка. Мертвых поднимет. Хошь грыжу подлечит хошь на ноги поставит

17.12.2020 12:16
- гость -

Похоже ситуация на дорогах подошла к тому что уже не камеры нужно ставить, а крупнокалиберные пулеметы, сначала предупредительная очередь перед автоkретином, не помогло, тогда на поражение.

17.12.2020 12:17
- гость -

Дураков не остановить.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
12:16
Виктория Боня раскрыла новый заговор ВОЗ и Билла Гейтса 1
12:03
Брокеры-мошенники выманили у жителя Алтайского края более 400 тысяч рублей 3
11:51
"Справочник для всех учителей". Алтайские депутаты утвердили клятву для педагогов 13
11:39
Где и во сколько смотреть большую пресс-конференцию Путина 17 декабря 11
11:29
Еще 15 человек с ковидом скончались в Алтайском крае 6
11:13
"Пью из-под крана". Директор водоканала о кристальной воде и зловонии в Барнауле 0
11:02
Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря 18
10:53
До 88 единиц снегоуборочной техники будут работать на улицах Барнаула 17 декабря 1
10:40
Жириновский рассказал, как "навести порядок" с ценами на продукты 5
10:27
Быть конкурентоспособным. Как барнаульский завод мехпрессов наращивает мощность 4
10:15
Массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 11
10:03
В Алтайском крае ужесточили правила работы пивбаров, расположенных в жилых домах 6
09:55
Житель Алтайского края угнал "Жигули", чтобы уехать в бар 2
09:45
Главную новогоднюю елку Алтайского края зажгли в Барнауле 7
09:33
Адвент-календарь amic.ru. Дарим чудо бабушкам и дедушкам 2
09:19
Юрист назвала список "дел", которые необходимо успеть завершить до Нового года 1
09:04
Новый детский сад начнет работать после новогодних каникул во Власихе 0
08:54
Сразу пять астероидов приближаются к Земле 4
08:42
Twitter начнет блокировать посты с недостоверной информации о COVID-19 и вакцинации 4
08:28
Из Бийска в Абакан. Где пройдет супертрасса за 50 миллиардов и когда ее построят 17
08:15
В Алтайском крае открыли первую ледовую переправу через Обь 0
08:02
В Минсельхозе назвали сроки заморозки цен на сахар и подсолнечное масло 10
07:44
Молодая бабушка из Алтайского края ударила полицейского и получила условный срок 11
07:28
"Выглядит комично". Постпред России оценил расследование дела Навального 37
07:04
Барнаул в 2020-м. Что было сделано в городе, кроме борьбы с коронавирусом? 0
06:44
Варварины морозы. Почему сегодня нельзя выходить из дома после заката 0
06:33
Школьник из Киргизии попросил у Путина акции "Газпрома" 19
06:05
Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 17 декабря 0
23:41
Такой день. Томенко требует снизить цены, а население Барнаула убывает все быстрее 3
23:24
Стало известно, когда Apple презентует новые AirPods 0
23:06
Водитель оплатил 270 штрафов, чтобы улететь за границу 6
22:45
Более 1,5 миллиона тест-систем на коронавирус передала Россия за рубеж 6
22:27
Курс биткоина побил исторический рекорд 5
22:07
Мишустин рекомендовал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен на продукты 2
21:40
Томенко поручил алтайскому Минсельхозу добиться снижения цен на гречиху 28
21:24
Барнаулец скончался в больнице после драки с собутыльником 3
21:01
Ученый рассказал, кто защищен от заражения коронавирусом 0
20:40
До 114 единиц снегоуборочной техники выведут ночью на дороги Барнаула 1
20:22
Глава Барнаула вышел из топ-5 медиарейтинга по Сибири 4
20:03
Алтайского адвоката осудят за "мертвые души" в отчетности 0
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 262 3
19:27
Президент "Динамо-Барнаул" ответил на слухи о договорных матчах 3
19:10
Собянин допустил сохранение ограничений по коронавирусу в 2021 году 0
18:43
Начальника отдела компании осудят за гибель работника в Бийске 0
18:23
Барнаул получит 13 единиц новой дорожной техники 0
18:09
"Ворота пришлось таранить танком". История солдата, который освобождал концлагеря 0
17:52
Чтобы не бились. На проблемном участке возле Речного вокзала установили светофор 14
17:40
В Барнауле откроют детский сад на 305 воспитанников 0
17:29
Эксперт рассказал, когда мигранты начнут возвращаться в Россию 0
17:17
Власти продают здание автовокзала в Бийске 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.