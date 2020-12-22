Автобусный рейс до новосибирского Толмачево запустили в Барнауле

Ежедневный автобусный рейс в новосибирский аэропорт Толмачево запустили в Барнауле. Как пишет пресс-служба регионального правительства, рейс отправляется каждый день в 13:15 с барнаульского автовокзала и прибывает в 17:50. Обратно автобус выходит в 22:55 и прибывает в 03:25.

Уточнить интересующую информацию можно по номеру справочной службы: (3852) 61-79-79.

Напомним, что ранее барнаульский автовокзал специально для любителей горных лыж возобновил перевозки по маршруту Барнаул – Таштагол. Автобус отправляется по пятницам в 21:30, прибытие в Шерегеш – в 06:20, в Таштагол – 07:00. Обратное отправление из Таштагола – в 18:30, из Шерегеша – в 19:10, прибытие в Барнаул – в 04:00.