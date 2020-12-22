Тысячи жителей Алтайского края получили бесплатные лекарства при ковиде

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло об обеспечении бесплатными лекарствами жителей региона, которые заболели COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"По первому траншу полностью закупку произвели почти на 90 миллионов рублей. Это нам позволило приобрести лекарственные препараты для порядка 21 тысячи пациентов, – уточнил глава региона. – Из второго транша мы еще для шести тысяч пациентов приобретем в ближайшие дни".

По его словам, второй транш составил 45 млн рублей.

Для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции препараты получили бесплатно более 3,8 тысячи человек.

Напомним, что бесплатные лекарства в Алтайском крае начали выдавать с 1 декабря. Препараты получают не только пациенты, имеющие подтвержденный COVID-19, но также и те, у кого результата теста нет, но наблюдаются клинические симптомы коронавирусной инфекции.