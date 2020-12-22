Тысячи жителей Алтайского края получили бесплатные лекарства при ковиде

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло об обеспечении бесплатными лекарствами жителей региона, которые заболели COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
"По первому траншу полностью закупку произвели почти на 90 миллионов рублей. Это нам позволило приобрести лекарственные препараты для порядка 21 тысячи пациентов, – уточнил глава региона. – Из второго транша мы еще для шести тысяч пациентов приобретем в ближайшие дни".
По его словам, второй транш составил 45 млн рублей.
Для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции препараты получили бесплатно более 3,8 тысячи человек.
Напомним, что бесплатные лекарства в Алтайском крае начали выдавать с 1 декабря. Препараты получают не только пациенты, имеющие подтвержденный COVID-19, но также и те, у кого результата теста нет, но наблюдаются клинические симптомы коронавирусной инфекции.
Комментарии
Все родные и знакомые переболевшие китайской заразой ни копейки от Томенки не получили
Как минимум одного человека знаю, которому лекарства приносят, причем сразу. И для местных юмористов сразу уточню: Томенко или Попова в родственниках/друзьях нет
Принесли волонтеры на 6 день болезни, если бы ждал и сам не купил, то помер уже.
переболели почти все друзья и родственники. Для нескольких закончилось все очень печально, закончилось совсем(((. Никто никакие лекарства не получал, более того к некоторым родственникам никто из медиков вообще не приходил (возраст старше 80 лет), Видели только молодых людей, спасибо вам мальчишки и девчонки за ваш позитивный настрой и поддержку, которые брали анализ на КОВИД-19. Средние затраты на лекарство за 10 дневный курс лечения составили от 5 до 7 тыс. рублей.
А можно деньги и получить.
Анализ на ковид делается на десятый день.
Слава Томенко и Повову это прорыв, чепчики в воздух, вах!, вах!, заберите их в Москву!!!!
А зачем всем подряд теперь антибиотик выдают? Даже бессимптомным или с признаками ОРЗ (ковид-положительным)?
Тысячи - тысяч, а вам все мало-мало...
Лекарства раздают, скорые приезжают, очередей нет...
Может если это постоянно повторять сработает всё-таки.
Других-то вариантов у нас по-ходу нет
Арбидол интересно раздают????
Ну что тысячи счастливых граждан.
Хоть один отпишитесь пожалуйста
Не было ничего бесплатного, кроме КТ.
И тишина....
Не выжил ни кто ?