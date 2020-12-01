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Бесплатные лекарства от коронавируса начали выдавать на Алтае. Как их получить?

, ИА "Амител"
Рассказываем, всем ли пациентам выдадут одинаковые препараты и кто их будет привозить
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

С 1 декабря в Алтайском крае начнут выдавать бесплатные лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. И получить их смогут не только те, у кого на руках положительный тест на COVID-19, но и люди, которые имеют хотя бы пару симптомов коронавирусной инфекции. Об этом во время пресс-конференции 30 ноября рассказали представители Минздрава региона. Как получить эти препараты, какие лекарства входят в бесплатные наборы и на скольких людей они рассчитаны – читайте в материале amic.ru. 

1
То есть уже можно получить лекарства?

С сегодняшнего дня (1 декабря) уже можно. Но только если вы живете в Барнауле: в первую очередь новая система заработает здесь. А чуть позже эти лекарства будут доступны и для жителей других районов и городов Алтайского края. Как пояснили в региональном Минздраве, это связано с тем, что до муниципалитетов препараты еще нужно доставить – пока все партии находятся в краевой столице. Но пообещали, что задержка будет минимальной.

"У нас в каждом городе и райцентре есть муниципальные аптеки. Поэтому схема доставки будет выстроена достаточно быстро. На раскачку времени нет, нам нужно максимально быстро начать лечить пациентов", – заверила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона. 

2
Я не сдавал тест на коронавирус, но у меня такие же симптомы. Мне лекарство не дадут?

Дадут, сообщили в Минздраве. Препараты будут получать не только пациенты, имеющие подтвержденный COVID-19, но также и те люди, у которых результата теста нет, но наблюдаются клинические симптомы коронавирусной инфекции. 

"Очень важно начать лечить пациента с момента появления клиники. Поэтому если есть минимум два симптома, сходные с ковидом, то он будет получать бесплатные лекарства без лабораторного подтверждения", – пояснила Жанна Вахлова.

3
То есть положительный тест на коронавирус не обязателен?

Получается, что так. Если пациент пришел на прием к врачу с температурой 37,5 и потерей обоняния – то это уже может служить основанием для выдачи бесплатных лекарств от COVID-19.

"Клиника, на самом деле, может быть разнообразной. К примеру, одышка и высокая температура, головные и мышечные боли с кашлем. Тут еще нужно обязательно учитывать анамнез. Если пациент был в контакте в зараженным, то рассуждать не о чем: его нужно максимально быстро начинать лечить. Даже если не выражена клиника", – добавила Вахлова.

4
А всем будут давать одинаковые лекарства?

Не совсем. Все зависит от того, как протекает болезнь. Вахлова напомнила, что сейчас на дому лечатся пациенты с легким течением болезни, со средней степенью тяжести, у которых есть или отсутствует пневмония. Специалисты сформировали три набора препаратов. 

  1. При легком течении болезни. В набор входят противовирусные жаропонижающие препараты.
  2. При средне-тяжелом состоянии без пневмонии в набор включены те же самые противовирусные и жаропонижающие, а также добавляется группа препаратов-антикоагулянтов. Если же у пациента на основе клинических исследований обнаружены признаки бактериальной инфекции, то он дополнительно получит антибактериальные препараты.
  3. И третья группа – средне-тяжелое течение болезни с пневмонией. В лекарственный набор для таких пациентов входят противовирусные, антибактериальные лекарства, антикоагулянты и добавляются гормоны. 
5
У меня COVID-19. Как мне получить лекарства?

Тут есть два варианта. Все зависит от того, как вы обратились в поликлинику.

Модель 1. Вы вызывали врача на дом

В этом случае вам нужно вновь вызвать врача или бригаду неотложной помощи и сообщить о том, что вы больны COVID-19 или у вас есть характерные симптомы. Медики уже приедут к вам с тремя наборами препаратов (так нам рассказали во время пресс-конференции, – прим. редакции). Ведь по телефону врач не сможет определить, какой степени тяжести заболевание у пациента. А вот при осмотре определит, установит диагноз и сразу выпишет и предоставит лекарства.

Пациенту только нужно будет подписать добровольное согласие, в котором указывается, какие препараты и в каком количестве он получит для лечения на дому.

Модель 2. Вы пришли на прием в поликлинику

Если врач установил вам диагноз "коронавирусная инфекция" (клинически или лабораторно), то сразу же в поликлинике вы получите набор бесплатных препаратов для лечения на дому.

6
А дети могут получить бесплатные лекарства?
Конечно. Они предусмотрены для всех – и для взрослых, и для детей.
7
Интересно, сколько стоит такой набор лекарств?

В среднем набор лекарств для одного пациента стоит около 7,8 тыс. рублей, рассказала заместитель начальника отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального Минздрава Светлана Попова.

Самым дешевым будет набор для лечения легких форм, так как в него входит меньше лекарств. "Если в первую схему входят три препарата, и все они отечественные, то во вторую и третью – как отечественного, так и импортного производства", – сказала Попова. Поэтому стоимость такого набора варьируется от 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Но пациентам не придется ничего платить – эти препараты им предоставят бесплатно.  

8
А всем хватит бесплатных лекарств от коронавируса?

Для закупки препаратов Алтайскому краю выделили 87 млн рублей. И этих денег хватит, чтобы сформировать как минимум 11 тысяч бесплатных лекарственных наборов, сообщила Светлана Попова. Однако, по ее словам, деньги пока освоены не все и закупки еще продолжатся. "На некоторых закупках нам удалось немного сэкономить. Поэтому планируем дополнительно приобрести лекарства. Пока мы только рассчитываем, какое количество препаратов нужно будет докупить и для какой степени тяжести. Так что количество таких наборов несколько увеличится", – говорит Светлана Попова.

9
То есть именно медики будут развозить лекарства по больным?

Предполагается, что привозить на дом препараты будут преимущественно медицинские работники. Но если возникнут какие-то проблемы, то к передаче препаратов подключат волонтеров.  

Как отметила Жанна Вахлова, будет лучше, если волонтеры будут развозить лекарства только льготным категориям населения, которые не болеют коронавирусом. 

Однако сами волонтеры настроены помочь Минздраву в доставке и бесплатных лекарств для больных COVID-19. Они планируют предоставить свой транспорт и сформировать выездные бригады, чтобы пациенты смогли быстрее получить лекарства, сказала заместитель руководителя регионального штаба акции "Мы вместе" Анна Ведлер.

По ее словам, помогать готовы 300 добровольцев. Они работают не только в Барнауле, но и в Рубцовске, Бийске и Камне-на-Оби.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

1.12.2020 06:54
- гость -

На раскачку времени нет, нам нужно максимально быстро начать лечить пациентов", – заверила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона.

Где-то я уже это слышал...

1.12.2020 06:57
- гость -

Огласите, что за лекарства. А то вероятно как всегда фуфломицины применяемые только в России?

1.12.2020 07:36
Дюша Метёлкин

2
1.12.2020 06:57
- гость -

арбидол, гриппферон и прочая гомеопатия.... одна всем известная дама не хило наварится на этих госзакупках.....

1.12.2020 07:39
- гость -

Заходим на Госуслуги и смотрим, какие лекарства будут распространяться для лечения ковидлы на дому:

фавипиравир;
гидроксихлорохин;
азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином);
препараты интерферона-&#8203;альфа;
ремдесивир;
умифеновир (Арбидол - Mike1975).

1.12.2020 07:59
- гость -

арбидол, гриппферон и прочая гомеопатия

Учитывая местную специфику, осталось только, что-то из продукции Эвалар добавить.

1.12.2020 08:06
Санёк

А эти лекарства прям от ковида?)))

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