Бесплатные лекарства от коронавируса начали выдавать на Алтае. Как их получить?

У меня COVID-19. Как мне получить лекарства?

Тут есть два варианта. Все зависит от того, как вы обратились в поликлинику.

Модель 1. Вы вызывали врача на дом

В этом случае вам нужно вновь вызвать врача или бригаду неотложной помощи и сообщить о том, что вы больны COVID-19 или у вас есть характерные симптомы. Медики уже приедут к вам с тремя наборами препаратов (так нам рассказали во время пресс-конференции, – прим. редакции). Ведь по телефону врач не сможет определить, какой степени тяжести заболевание у пациента. А вот при осмотре определит, установит диагноз и сразу выпишет и предоставит лекарства.

Пациенту только нужно будет подписать добровольное согласие, в котором указывается, какие препараты и в каком количестве он получит для лечения на дому.

Модель 2. Вы пришли на прием в поликлинику

Если врач установил вам диагноз "коронавирусная инфекция" (клинически или лабораторно), то сразу же в поликлинике вы получите набор бесплатных препаратов для лечения на дому.