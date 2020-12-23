"Готовимся к наихудшему сценарию". Томенко о третьей волне ковида

Глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе пресс-конференции 23 декабря прокомментировал подготовку региона к третьей волне коронавируса.
"Готовимся к наихудшему сценарию. Как говорится, точный прогноз на завтра мы узнаем послезавтра. Но мы опираемся на оценки и прогнозы специалистов. Февраль будет определяющим, – уточнил губернатор. – Никакого секрета не открою. Возможности нашей системы здравоохранения ограничены. Их предел мы увидели в октябре и ноябре".
По словам Томенко, еще в случае ухудшения эпидемической ситуации есть возможность развернуть 2-2,5 тысячи коек.
"Но это предел. Если одновременно в крае 10 или 15 тысяч заболеют, разместить их будет сложно. Вернее, невозможно. Поэтому задача – не допустить этого", – подчеркнул глава региона.
Ранее amic.ru писал, что Минздрав региона озвучил прогноз о том, когда в регионе начнется третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией.
21 декабря министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил на вопрос о готовности региона к наступлению третьей волны заболеваемости коронавирусом и возможности вывода из консервации бывшего здания шестиэтажной больницы на улице Титова в Барнауле.
Комментарии
Шёл 2034 год, наступала 21 волна короновируса, путен по-прежнему президент.
Поэтому задача – не допустить этого", – подчеркнул глава региона.
И как он планирует "не допустить?"
да уж, видно как готовятся. чего только одна эпопея с посудо-центром чего стоит.
интересно как они собираются предотвращать? штрафы поднимут или палками всех по домам загонят? совсем забыл у нас же вакцина есть. Есть желающие подопытными стать?
Да расскажите мне, когда закончилась первая волна, когда вторая?
На фотке - вылитый Кадыров.
у нас еще от первой не могут очухаться..
23.12.2020 14:40
- гость -
За что??? Хочу польстить Кадырову. Его имидж поддерживают другие, носят такие же прически-бородки.Это факт.
Нет, ну правда, Что значит "вторая волна", "третья"? Смотрите, вот если наступила вторая волна, значит первая завершилась. Заразившихся нет. И снова всплеск. Но ведь люди болеют и болеют без остановки, их количество всё увеличивается.
Когда начнётся вторая серия "Посудоцентр-2"?
Главное Попова на ковер не приглашать. Дать поработать без стресса.
Вирус уже везде и даже полный локдаун на полгода не поможет. Необходима вакцинация населения эффективно действующей и безопасной вакциной. Но где же её взять? Остается только надеяться, что такая вакцина будет создана. Вакцина "Спутник" пока создана можно сказать "на коленке", ЭпиВакКорона пока еще в работе.
готовятся, готовятся, а готового не видно
Какие реальные шаги? До февраля можно мед центр построить (если на пол января на каникулы не ходить) , китайцы строили. У нас же 2 месяца считали, сколько денег на посуда центр нужно. Пустобрёхи. Ссаной тряпкой гнать
23.12.2020 16:05
- гость -
китайцы строили.
Езжай в Китай и строй. Они сейчас строят вторую мощную ГЭС. Будут рады разнорабочим-бетонщикам.
Бла бла бла
23.12.2020 14:28
гость
совсем забыл у нас же вакцина есть. Есть желающие подопытными стать?
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А ты хочешь быть подопытным для вируса? Сыграть в русскую рулетку - умру или вылечусь? Ну-ну.