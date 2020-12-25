Еще 13 человек с ковидом скончались в Алтайском крае

13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1454.

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 217 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 31 627 человек. Выздоровели 27 906 человек (+205 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 63, Рубцовск – 20, Бийск – 17, Локтевский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Бурлинский, Мамонтовский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 5 заболевших, Заринский, Калманский, Немецкий национальный, Петропавловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Косихинский, Рубцовский, Табунский, Угловский районы – по 3 заболевших, Каменский, Ключевский, Кулундинский, Павловский, Родинский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Баевский, Залесовский, Краснощековский, Новичихинский, Романовский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 436 пациентов, из них 134 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1266 коек.

Как уже сообщал amic.ru, более чем у половины барнаульцев, которые сдавали тесты, обнаружили антитела к коронавирусу. Этот показатель в два с лишним раза выше, чем в среднем по стране.