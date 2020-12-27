Еще два новогодних городка возвели в Барнауле

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

На новогодней площадке Октябрьского района, которую в уходящем году перенесли на площадь перед зданием на Германа Титова, 9, закончили работы по возведению снежного городка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Здесь для барнаульцев и гостей города разместили 14-метровую искусственную ель, украшенную иллюминацией и игрушками. На территории установили светящиеся шары на ледяных постаментах, сделали две малые горки для детей. Изо льда вырезали фигуры Дед Мороза, Снегурочки и Символа года, а также цифры "2021". Все ледяные конструкции оборудованы LED-подсветкой", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Ленинском районе краевой столицы завершили обустройство площади Мира. Там установили елку, ледяные фигуры с подсветкой и организовали работу катка.

Напомним, что ранее в Барнауле опровергли существование "суровой" Снегурочки, ужаснувшей пользователей интернета. Как оказалось, скульптуру устанавливали у здания барнаульского автовокзала еще 10 лет назад, но ее быстро убрали.