В Барнауле опровергли существование Снегурочки, ужаснувшей пользователей интернета

Администрация Железнодорожного района Барнаула опровергла существование памятника "суровой" Снегурочки, которая ужаснула пользователей интернета. Как оказалось, скульптуру устанавливали у здания барнаульского автовокзала еще 10 лет назад, но ее быстро убрали.

Тогда при подготовке к новогодним праздникам у руководства предприятия возникла идея поставить снежную композицию Деда Мороза и Снегурочки рядом со скульптурой автобуса. Для этого нашли подрядчика и утвердили эскиз, но скопировать рисунок с бумаги не получилось.

"Авторы сослались на непогоду, мол, снег начал таять и нарушились формы, и уехали домой", – рассказали в Instagram-аккаунте Железнодорожного района.

Работники автовокзала с юмором оценили творение: посмеялись и избавились от скульптуры. Однако кто-то из пассажиров все же успел запечатлеть ее и опубликовал снимок в интернете.