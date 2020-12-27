Еще 552 зараженных COVID-19 в России скончались

За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 28 284 случая инфицирования коронавирусом. Как пишет федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заражений в стране достигло 3 050 248.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+6620), второе место занимает Санкт-Петербург (+3761), третье – Московская область (+1609). Алтайский край с 216 новыми случаями инфицирования находится на 33-й строчке по стране.

Из больниц выписали еще 24 390 человек, всего переболели 2 450 829 россиян.

С подтвержденным коронавирусом умерли еще 552 пациента, всего в России зафиксировано 54 778 летальных исходов.