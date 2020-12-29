С 30 декабря Турция начнет требовать тесты на COVID от авиапассажиров

С 30 декабря авиапассажирам, которые въезжают в Турцию, потребуется отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Turkish Airlines.
"Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0:00 (совпадает с мск) 30 декабря должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до 6 лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут", – рассказали в авиакомпании.
Ранее amic.ru писал о том, что власти Турции отказались от закупок российской вакцины от коронавируса.
Комментарии
Скорее в Турцию.
Всё демократично и добровольно
Министр здравоохранения Испании:
"Мы не будем заставлять людей принимать вакцину против коронавируса, однако, лица, отказавшиеся от ее приема, будут внесены в особый реестр, который мы не будем делать публичным, но распространим среди всех коллег по Евросоюзу".
Как-то пофиг. Нам туда не ездить.