Бийчане недовольны автобусами, ждать которые приходится по 40 минут

Жители города в сообществе "Инцидент Бийск" рассказали о своем недовольстве работой общественного транспорта. На морозе ждать автобусы иногда приходится по 40 минут.

"Уже не первый год автобусы ужасно ходят, совершенно не по расписанию, позавчера стояли 40 минут в 35-градусный мороз, три автобуса по расписанию не приехали, приехал только четвертый (на конечную "Вокзал")", – пишет автор поста.

Горожанин отметил, что, несмотря на опоздание, водитель не торопился пускать пассажиров в салон. Звонки на номер перевозчика не помогли.

В комментариях под постом нашлись не только те, кто солидарен с автором поста, но и люди, которые посоветовали ему "мыслить позитивнее" и не жаловаться.