Бийчане недовольны автобусами, ждать которые приходится по 40 минут

Жители города в сообществе "Инцидент Бийск" рассказали о своем недовольстве работой общественного транспорта. На морозе ждать автобусы иногда приходится по 40 минут.
"Уже не первый год автобусы ужасно ходят, совершенно не по расписанию, позавчера стояли 40 минут в 35-градусный мороз, три автобуса по расписанию не приехали, приехал только четвертый (на конечную "Вокзал")", – пишет автор поста.
Горожанин отметил, что, несмотря на опоздание, водитель не торопился пускать пассажиров в салон. Звонки на номер перевозчика не помогли.
В комментариях под постом нашлись не только те, кто солидарен с автором поста, но и люди, которые посоветовали ему "мыслить позитивнее" и не жаловаться.
Комментарии
Вопрос к администрации к города. Какого черта у вас там происходит?!
власти уже давно стало плевать на народ, так как он ничего сделать не сможет, ему запретили все виды протестов которые доступны людям в нормальных странах