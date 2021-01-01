В конце 2020 года в Алтайском крае удалось получить разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в Камне-на-Оби и школы в селе Усть-Волчиха. Информация размещена на сайте правительства региона.

По нацпроекту "Образование" в Волчихинском районе за два года построили среднюю общеобразовательную школу на 140 учащихся. Стоимость объекта – более 195 млн рублей. В двухэтажном здании 11 классов. В здании есть столовая, библиотека с читальным залом, актовый зал, а также спортзал с душевыми и раздевалками.

По нацпроекту "Демография" в Камне-на-Оби построили ясли-сад. Стоимость объекта превышает 165 млн рублей, средства поступили из федерального и краевого бюджетов. Детсад сможет принять 200 воспитанников. На первом этаже здания есть медицинский блок, прачечная, пищеблок. На втором этаже – методический класс, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, изостудия.