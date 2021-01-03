Еще 12 больных коронавирусом выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай за сутки в регионе лабораторно подтвердили 12 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз выявили у семи жителей Майминского района; у четырёх жителей города Горно-Алтайска и у одного жителя Шебалинского района.

Всего за время пандемии в Республике Алтай лабораторно подтвердили 13 990 случаев заболевания. Выздоровели 13 234 человека, в том числе 12 – за последние сутки.

Ранее amic.ru писал, что губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ о том, что с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го в Республике Алтай будут действовать новые ограничения, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.

Под запрет попали спортивные, зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия, новогодние (рождественские) праздничные мероприятия и корпоративы.