Модернизированные внедорожники "УАЗ-Патриот" будут собирать в США

Внедорожники Ульяновского автомобильного завода "Патриот" с этого года будут изготавливать и продавать в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Собирать автомобиль планируют в Калифорнии на базе филиала итальянской компании "Бремах", производящей полноприводные спецавтомобили. Выпускать его будут под брендом Bremach Taos. Для допуска к эксплуатации на американских дорогах общего пользования "Патриот" модернизировали.

Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).