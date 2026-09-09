Новые стены и подходы. Как в Троицком районе капитально ремонтируют здание поликлиники

Строители работают с опережением графика, а врачи не прерывают процесс оказания помощи

09 сентября 2026, 07:15, ИА Амител

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

В Троицком районе Алтайского края продолжается капремонт поликлиники местной ЦРБ. Это один из трех объектов в регионе, которые в 2026 году начали приводить в порядок по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Работы проводят в рамках двухлетнего цикла: их спланировали таким образом, чтобы оказание медицинской помощи в районе не прерывали ни на день. А когда капремонт закончат, поликлиника сможет работать по самым современным стандартам, отмечает руководитель медучреждения.

Капремонт идет с опережением графика

К началу сентября работы выполнены более чем на 19%, рассказал директор подрядной организации Александр Табунов. По его словам, рабочие опережают график более чем на два месяца.

"Первый этап, согласно контракту, у нас до 7 декабря. Но мы опережаем график и планируем закончить его уже до конца сентября. Демонтажные работы выполнены на 100%, как и стяжка полов, электрика сделана на 60%, отделочные работы — на 60–70%", — пояснил подрядчик.Он также добавил, что брать паузу строители не намерены: они сразу приступят ко второму этапу капремонта. В его рамках будут выполнены все оставшиеся работы, включая благоустройство прилегающей территории.

"Срок сдачи объекта — 30 июня 2027 года. Но я думаю, что мы закончим его раньше срока", — сообщил руководитель.Общая сумма капитального ремонта — более 43 млн рублей. Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Обновится не только здание, но и подходы к работе

Новость о том, что поликлиника попала в программу нацпроекта, стала большой радостью для всего района, рассказал исполняющий обязанности главврача ЦРБ Константин Фадин. Здание 1966 года постройки давно нуждалось в обновлении.

Руководству больницы пришлось решать, где разместить врачей на время работ. Сохранение медпомощи в полном объеме — это требование министра здравоохранения края Дмитрия Попова для всех учреждений, где идут ремонты.

"Был ряд рабочих совещаний, обсуждений. Мы смогли сохранить помощь благодаря перемещению отделений. Терапевтическое отделение ЦРБ полностью освободили под размещение временной поликлиники, организовали там все основные службы. Кроме того, использовали свободные площади в других корпусах нашей больницы", — пояснил и.о. главного врача.Фадин не скрывает: на начальном этапе переезд создал определенные сложности как для пациентов, так и для врачей. Но сейчас работа налажена, а пациенты видят, что все не зря: здание постепенно преображается.

"Да, мы работаем в немного стесненных условиях, но мы полностью выполняем доведенное до нас задание в рамках госзаказа территориальной программы", — сказал руководитель больницы. И.о. главного врача Троицкой ЦРБ Константин Фадин / Фото: amic.ru

Он также подчеркнул, что капремонт — это не только обновление стен, полов и потолков. Отделения в поликлинике будут размещены по-другому, чтобы выстраивать работу с пациентами по современным стандартам.

"Теперь у нас будет полное разделение плановых и экстренных пациентов, а также профилактических, которые приходят на диспансеризацию. Это будет удобно для пациентов и сэкономит им время", — сказал Фадин.Мощность поликлиники — 350 посещений в день, а всего она обслуживает 14 тысяч взрослых пациентов — все население Троицкого района.

Медицинскую инфраструктуру Троицкого района обновляют уже не первый год, в том числе и за счет региональных средств, напомнил на своих страницах в соцсетях губернатор Алтайского края Виктор Томенко. С 2021-го здесь отремонтировали детскую поликлинику, рентген-кабинет и родильное отделение, а также закупили маммограф, флюорограф и рентген-аппарат.

"В 2027 году планируем открыть ФАП в поселке Гордеевском — за счет средств федеральной поддержки по национальному проекту", — сообщил глава региона.

Штат больницы пополняет молодежь

Современные условия привлекут в поликлинику и новые молодые кадры, не сомневается Константин Фадин. Впрочем, уже сейчас состав медработников регулярно пополняет молодежь.

К примеру, с 1 сентября 2026 года одним из участков заведует молодой терапевт Дарья Киселева.

"Медицина не была моей мечтой с детства. Скорее я задумалась о ней в школе: родители часто болели, и я решила, что буду их лечить. Уже во время обучения я заключила с этой больницей договор о компенсации стоимости обучения, а теперь приехала отрабатывать. Плюс оформляю "Земского доктора" на пять лет. Работать здесь я планирую долго", — рассказала медик.За несколько дней работы Дарья уже успела оценить готовность опытных коллег всегда прийти на помощь. Радует ее и отношение пациентов.

Около месяца в ЦРБ трудится и фельдшер скорой помощи Артем Миронов. Он вырос в Троицком, с детства хотел стать медиком и не сомневался, что будет работать именно в родном районе.

"Мне очень нравится и мое село, и моя работа. Я сразу понимал, что вернусь сюда после учебы. Поэтому подписал с больницей целевой договор о том, что приду работать сюда на скорую помощь. Отношение коллег очень хорошее — у нас дружный коллектив. Мой наставник тоже во всем помогает. Кроме того, хорошие доплаты: мне выдали подъемные, получаю президентские и губернаторские выплаты. Плюс программа "Земский фельдшер". Но даже когда она закончится, я останусь здесь", — делится Артем.

Фото: amic.ru

Два десятка поликлиник капитально отремонтируют

В этом году по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" начали капитально ремонтировать три поликлиники. Помимо Троицкого района, работы ведут еще в Тальменском и Залесовском, пояснил замминистра здравоохранения Алтайского края Виталий Лазарев.

"Напомню, это уже вторая итерация данной программы. Первая продлилась пять лет и была направлена на строительство. В ее рамках возвели почти 150 медицинских объектов на сумму более 13 млрд рублей. 30% этой суммы — средства краевого бюджета. Вторая программа продлится до 2030-го, а акцент в ней сделан уже на ремонты. Всего планируется провести 21 капремонт на общую сумму почти 3 млрд рублей", — сообщил замминистра.Лазарев добавил, что уже сейчас идет работа над проектно-сметной документацией для следующих объектов. В 2027 году капитальный ремонт планируют начать в поликлинике Поспелихинской ЦРБ.

Впрочем, строительство новых объектов программой тоже предусмотрено, отметил на своих страницах в соцсетях Виктор Томенко. По словам губернатора, за ближайшие пять лет в крае появятся 52 новых ФАПа и четыре врачебные амбулатории.