Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом, возможно, удастся переломить в 2022 году. Об этом заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.
"В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу… где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация. Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", – цитирует Шестакову РИА Новости.
Специалист подчеркнула, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 206 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 33 748 инфицированных. Скончались 1590 пациентов с ковидом.
Комментарии
а сама-то Шестакова знает, что она так думает?...
Уже летом 2021 года будет в разы спокойнее чем сейчас.
Люди будут свободны в общении, ограничения будут действовать лишь по инерции.
Скриньте.
"коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", он будет актуален, пока это выгодно определенному кругу лиц, которые получают большие прибыли на "возне" вокруг вируса! Потом придумают другую "угрозу" и на ней будут делать свои новые миллиардные прибыли!