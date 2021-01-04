Инфекционист назвала сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Ситуацию с коронавирусом, возможно, удастся переломить в 2022 году. Об этом заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

"В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу… где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация. Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", – цитирует Шестакову РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 206 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в регионе зарегистрировали 33 748 инфицированных. Скончались 1590 пациентов с ковидом.