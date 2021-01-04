13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 13 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1590.

За прошедшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 206 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 33 748 человек. Выздоровели 30 224 человека (+131 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 64, Рубцовск – 21, Бийск – 12, Павловский район – 9, Локтевский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Первомайский, Родинский районы – по 5 заболевших, Заринск, Алейский, Поспелихинский, Рубцовский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Алейск, Баевский, Бийский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Романовский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Зональный, Калманский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Целинный, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 412 пациентов, из них 110 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1327 коек.

Ранее amic.ru писал, что после новогодних праздников может произойти подъем заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.