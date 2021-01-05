Машина ДПС закрыла собой автобус с детьми

В Челябинской области сотрудники дорожно-патрульной службы спасли детскую хоккейную команду, которая ехала в автобусе на соревнования. Если бы не полицейские, в автобус бы врезался встречный автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, происшествие случилось накануне, 4 января. В сопровождении патрульного экипажа ДПС по трассе Челябинск-Москва ехал автобус с 17 детьми из Южноуральска. На полосу встречного движения "выскочил" автомобиль "Киа Сид". Инспектор ДПС решил перегородить ему дорогу. В результате столкновения пассажир иномарки погиб на месте происшествия.

Оба водителя легковых транспортных средств и пассажирка "Киа" получили травмы. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Бердске сотрудники ГИБДД помогли 50-ти пассажирам автобуса сообщением Барнаул – Томск.