Россиян не было на разбившемся в Индонезии самолете Boeing

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из столицы страны Джакарты в город Понтианак, разбился. На борту, предположительно, было 62 человека: 56 пассажиров и 6 членов экипажа. Информация о возможном нахождении россиян среди них уточняется. По предварительным данным, их там не было, пишет РИА Новости.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил, что пропавший пассажирский Boeing потерпел крушение.

Связь с воздушным судном, вылетевшим из Джакарты в Понтианак, пропала спустя четыре минуты после вылета. В настоящее время идут поиски тел пассажиров.