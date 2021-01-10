Автомобилистов предупредили почти о нулевой видимости на трассе в Алтайском крае

Подписчики паблика "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте" предостерегли алтайских автомобилистов об очень плохой видимости на трассе Барнаул – Рубцовск из-за сильной метели.

"Трасса Барнаул – Рубцовск. Очень плохая видимость. Большой поток машин в сторону Барнаула. Будьте осторожны", – предупредили в сообществе.

Ранее МЧС Алтайского края объявило о снежной буре, которая сменила собою аномальные морозы, установившиеся в регионе в самом начале 2021 года.

Как уже писал amic.ru, накануне в Алтайском крае на трассе Барнаул – Бийск в результате лобового ДТП погибла женщина. Кроме того, еще трое человек получили ранения.