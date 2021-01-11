Инфекционист назвала единственный способ победить коронавирус

Единственный способ остановить пандемию коронавируса – это вакцинировать 75% населения Земли в максимально сжатые сроки. Об этом заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

По ее словам, любую эпидемию можно победить только с помощью вакцинации как минимум половины населения планеты, в идеале – трех четвертей. Сделать это нужно в короткие сроки, речи об иммунизации населения за три-пять лет не идет.

"Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончится. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс", – сказала Шестакова в беседе с РИА Новости.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 11 января, в Алтайском крае с начала эпидемии коронавирусом заразились 35 160 человек. Скончались 1678 пациентов.