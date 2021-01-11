Инфекционист назвала единственный способ победить коронавирус

Единственный способ остановить пандемию коронавируса – это вакцинировать 75% населения Земли в максимально сжатые сроки. Об этом заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.
По ее словам, любую эпидемию можно победить только с помощью вакцинации как минимум половины населения планеты, в идеале – трех четвертей. Сделать это нужно в короткие сроки, речи об иммунизации населения за три-пять лет не идет.
"Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончится. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс", – сказала Шестакова в беседе с РИА Новости.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 11 января, в Алтайском крае с начала эпидемии коронавирусом заразились 35 160 человек. Скончались 1678 пациентов.
Комментарии
По ее словам, любую эпидемию можно победить только с помощью вакцинации как минимум половины населения планеты, в идеале — трех четвертей
и это при 2,3% выявленных заболевших за период с апреля 2020...
кто-то неплохо наварится на "вакцинах"...
11.01.2021 15:07
- гость -
Там навар не только на вакцинах... Коронавирус это золотая жила и губить ее не будут.
Перестанут люди верить в сказки про этот вирус - придумают другой и снова потекут полноводные реки денег в карманы определенных людей!
11.01.2021 15:47
- гость -
Про "сказки" расскажите тем, кто на себе испытал все прелести этой заразы и ее последствий. Некоторым вообще не повезло дожить до последствий.... Так что не ерничайте! Всем здоровья и благоразумия!
11.01.2021 16:13
- гость -
Я и не ерничал! Внимательно почитайте и вдумайтесь в мои слова. Я не сказал, что нам врут про опасность вируса и тому подобное... Вирус есть и он для многих опасен. Сказки в другом: нагнетая обстановку среди людей, вводят платные анализы, закрывают прием больных в больницах. но на платной основе все можно сделать. Введение масочного режима, но ценник на маски тут же повысили в несколько раз!
Я говорю, что на вирусе наживаются тем кому это выгодно!
11.01.2021 16:13
- гость -
А чем обычный грипп опаснее коронавируса? Может только тем, что про коронавирус больше шуму подняли? Где конкретные цифры умерших по причине вируса короны и вируса гриппа? У меня много знакомых умерло по причине отсутствия оказания медицинской помощи (онкология, тромбы и сердечные приступы). Больницы не принимали и скорые не приезжали.
Когда вакцина "Вектора" прибудет на Алтай? Далеко однако.
Пусть донесёт это до дедушки из бункера.