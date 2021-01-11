12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 12 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1678.

За прошедшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 198 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 35 160 человек. Выздоровели 31 575 человек (+162 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 54, Рубцовск – 25, Бийск – 16, Локтевский район – 10, Заринск – 8, Алейск, Павловский, Первомайский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших, Тальменский район – 5, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Новичихинский районы – по 4 заболевших, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Славгород, Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Рубцовский, Табунский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Баевский, Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Калманский, Курьинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 349 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1244 койки.