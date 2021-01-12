Жительница Алтайского края увлеклась делами и не заметила, что ее дом горит

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС 11 января спасли жительницу Горняка, которая находилась внутри горящего дома и даже не подозревала, что ее жизни грозит опасность, сообщает пресс-служба ведомства.

"По прибытию к месту происшествия площадь возгорания уже достигла 90 квадратных метров, – рассказал начальник пожарно-спасательной части № 75 Евгений Унру. – Открытым огнем горели стена, перекрытие и кровля жилого дома. Внутри строения, в комнате, ничего не подозревая, занимаясь своими делами, находилась хозяйка дома".

Спасатели из газодымозащитной службы вывели женщину из полыхающего строения. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Пожар потушили за 20 минут. В ликвидации ЧС задействовали девять человек и три единицы техники.