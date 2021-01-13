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Барнаул снова встал в огромных утренних пробках

, ИА "Амител"
Затруднения на дорогах оцениваются в девять баллов

Утро среды, 13 января началось в Барнауле с огромных пробок. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 8:00 затруднения дорожной ситуации в городе оценивается в девять баллов из 10.

Самые большие заторы наблюдаются на Павловском тракте от пересечения с улицей Малахова до Фурманова и на улице Власихинской от шоссе Ленточный бор до Павловского тракта (на преодоление этого участка следует закладывать не менее получаса).

Также пробки собрались на улице Советской Армии, Змеиногорском тракте, Кутузова, на нескольких участках улицы Попова, Малахова и Юрина. Небольшие заторы также наблюдаются на проспектах Ленина, Калинина и на улице Северо-Западной.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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