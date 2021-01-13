25 жильцов спасли из горящей многоэтажки в центре Барнаула

Пожар произошел в многоэтажном здании по адресу улица Крупской, 93, в Барнауле. Жильцов дома пришлось эвакуировать.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на четвертом этаже девятиэтажного здания загорелась электрощитовая. На данный момент открытое горение ликвидировано. На месте находится автобус для размещения и доставки эвакуированных людей в пункт временного размещения. Всего спасатели вывели из здания 25 человек. Обошлось без пострадавших.

Как ранее сообщил amic.ru, 11 января в Горняке загорелся частный дом. На момент прибытия сотрудников МЧС площадь возгорания достигла 90 квадратных метров.